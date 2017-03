Renfe impide viajar a un novillero por portar un estoque

Sevilla, 14 mar (EFE).- Renfe ha impedido viajar en un tren de cercanías a un novillero que portaba un estoque en la Estación de San Bernardo de Sevilla, instrumento no autorizado en los viajes de la compañía.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el pasado viernes un viajero portaba una estoque cuando accedía a la zona de Cercanías de la citada estación y el vigilante le indicó que no podía viajar con la "espada de torear simulada (metálica) porque puede atentar contra la integridad física de los usuarios" tal y como recoge la normativa, que impide viajar con armas que no estén autorizadas.

En declaraciones a Efe, el director de la Escuela Taurina Amate, Curro Camacho, ha explicado que el pasado viernes el alumno Javier Antequera, de 18 años, le llamó contándole que le habían parado en la estación y que no le dejaban pasar por llevar consigo un estoque y que pensarían que "era un delincuente", según le indicó el joven.

El director le instó a que llamase a su tío para que pudiese solucionar el problema y que interpusiera una reclamación a la empresa ferroviaria.

Camacho ha lamentado lo sucedido con el estoque simulado y ha manifestado: "Son niños. ¿Qué arma? Toda la vida ha sido de madera, pero ahora es de aluminio" y ha añadido que "estamos en un punto en el que cada vez que pasa algo con el toro, se lía la marimorena".

"No tenemos medio; vienen andando de sus pueblos, otros en el AVE, otros en el cercanías; me da mucha pena porque sé lo difícil que es esto; no tienen ni becerros para usar sus instrumentos", ha dicho el director de la escuela, que ha destacado sobre las armas de torear que "si las tienen es porque las compran".

Por su parte, Renfe ha señalado en la nota que "las indicaciones realizadas a este viajero nada tienen que ver con su profesión o aficiones y que, como en cualquier caso similar, hay en marcha una investigación interna para aclarar todos los pormenores del incidente".