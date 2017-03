Junta critica al Gobierno por no consultarle sobre el proyecto de Fertiberia

Sevilla, 14 mar (EFE).- El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, ha criticado hoy al Gobierno central por no consultar a la Junta antes de someter a información pública el proyecto de Fertiberia para restaurar las balsas de fosfoyesos de las marismas de Huelva.

"No entendemos cómo el Gobierno no ha hecho lo que, preceptivamente, tenía que hacer", ha denunciado el consejero en conferencia de prensa, tras lo que ha apostillado: "No queremos pensar que la ministra, que por cierto fue alto cargo de Fertiberia, tenga nada que esconder".

Ha recalcado que la ley establece un procedimiento de coordinación "claro", según el cual "la información pública de la vía estatal y la autorización ambiental integrada, que es lo que corresponde emitir a la Junta, se tiene que hacer de manera conjunta".

Pero, según Fiscal, aún no ha llegado a su Consejería el proyecto de restauración de las balsas y, lo que es "más grave", el proyecto ha salido a información pública sin que "se haya ni siquiera informado a la Junta".

Por ello, ha querido dejar claro el compromiso del Gobierno andaluz y su "extrema exigencia" cuando "llegue la hora de otorgar o no la autorización ambiental integrada".

Se trata de que "lo que allí se haga no sea un lavado de cara", ha advertido Fiscal, que ha exigido una "recuperación efectiva" de las marismas.