Juez ordena embargar 200 parcelas afectadas por caso de "Dioni" de Almensilla

Sevilla, 14 mar (EFE).- El titular del juzgado número 18 de Primera Instancia de Sevilla ha ordenado el embargo preventivo de 200 de las 600 parcelas del Sector F de Almensilla, cuyos propietarios ya se vieron en su día perjudicados por la presunta estafa cometida por Julio Mateos Palacios, el "Dioni" de Almensilla.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, responde a la reclamación de la cantidad de 2.391.063,08 euros por parte de la constructora Istem, a la que, según fuentes de los propietarios, no se pueden enfrentar los afectados, constituidos en junta de compensación en esta urbanización, que, geográficamente, es más grande que la misma localidad de Almensilla.

La sentencia, contra la que cabe recurso, ordena la ejecución provisional, lo que provocaría que una gran cantidad de familias tuviesen que dejar sus casas o bien no poder construirlas.

Para los propietarios supone un nuevo varapalo a sus aspiraciones de mantener sus viviendas en pie y seguir viviendo en ellas, en unos hechos que se remontan a enero de 2006, cuando el "Dioni" de Almensilla estaba al cargo de la junta de compensación urbanística y figuraba como autorizado en sus cuentas, y presuntamente, hasta mayo de 2015, se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero, llegando incluso a reconocer en un correo remitido al secretario-presidente de la citada junta que se había quedado con 2,5 millones de euros recaudados para pagar a una entidad bancaria.

El mismo portavoz ha señalado que "hace ya más de 15 años los vecinos nos constituimos en Junta de Compensación para afrontar la urbanización de este inmenso terreno de un millón de metros cuadrados y es de estas obras de urbanización de donde deriva nuestro pleito con la constructora Istem".

La sentencia se basa en un impago a dicha empresa, "que se produce en el momento en que nuestro arquitecto no firma la última certificación de obra por presentar deficiencias, e Istem, en lugar de hacer las reparaciones decide abandonar la obra y denunciarnos, pero nosotros no podíamos pagarle una certificación si no estaba firmada por el arquitecto".

Por último, ha lamentado que "este personaje -Julio Mateos-, y puede que alguno más, se llevaron el dinero que teníamos los vecinos pagar el préstamo hipotecario destinado a urbanizar esta zona, y desde mediados del año pasado las familias estamos afrontando el pago de dicho préstamo individualmente, pagando doblemente, porque nos estafaron, nos robaron, se lo llevaron, y levantando así las cargas hipotecarias y responsabilidades que pesaban sobre nuestras casas".