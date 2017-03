Guillermo Flores valora pelear "con los mejores" tras diez meses sin navegar

Huelva, 14 mar (EFE).- Guillermo Flores, octavo en el Campeonato de España de la clase Láser Standard en Torrevieja (Alicante), ha valorado que ha peleado "con los mejores" tras diez meses sin navegar debido a una lesión.

Flores, que reapareció con victoria en la Semana Olímpica Andaluza tras una operación de espalda y una larga recuperación, ha indicado a Efe que le preocupaba "cómo estaría" y que se va "con buenas sensaciones y tranquilo".

"Sé en qué punto estoy, partiendo de cero, y me ha faltado estar más potente físicamente", ha señalado el regatista onubense, quien ha acabado a un punto del séptimo y el sexto puesto y a seis del quinto, lo que le deja "un sabor agridulce", pues tenía "en la mano" un puesto mejor.

No obstante también ha comentado que no puede pedir más", pues que no ha tenido "molestias" y sí "buenas sensaciones", pues ha logrado con poco viento ir "muy rápido".

También ha reconocido el onubense que, por el contrario, por encima de doce nudos de viento sí tiene "más problemas" para navegar.

Ha Relatado también que el cuarto día de competición fue "el mejor" de todos, pues fue "de menos a más" y que día a día ha ido "puliendo detalles".

Guillermo Flores ha insistido en su idea de no competir en la Copa de Europa que se disputa en el Trofeo Princesa Sofía de Palma porque no está "para seis días y con un tiempo fuerte".

"Estoy recuperando sensaciones de una manera forzosa y ahora quiero preparar el fin de la temporada en este año de transición", ha afirmado, por lo que mira hacia el Mundial en septiembre y el Europeo en octubre.