Gobierno dice Junta sabe que proyecto había salir a información por auto AN

Huelva, 14 mar (EFE).- La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, ha asegurado que la Junta "sabe perfectamente" que el proyecto de Fertiberia para restaurar las balsas de fosfoyesos se tenía que sacar a información pública pues así lo recogía el auto de la Audiencia Nacional de 21 de octubre de 2016.

En una nota, Grávalos ha respondido al consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, que ha criticado hoy al Gobierno central por no consultar a la Junta antes de someter a información pública dicho proyecto: "No entendemos cómo el Gobierno no ha hecho lo que, preceptivamente, tenía que hacer", ha denunciado, tras lo que ha apostillado: "No queremos pensar que la ministra, que por cierto fue alto cargo de Fertiberia, tenga nada que esconder".

La subdelegada ha dicho que "se actúa en respuesta a una decisión judicial" y ha explicado que el trámite de información pública, que se ha abierto hoy tras la publicación del anuncio ayer en el BOE, obedece a lo recogido expresamente en ese auto, que establecía que la Administración General del Estado había de proceder a la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto y la Junta a la tramitación de la autorización ambiental integrada.

La subdelegada ha indicado que la Junta de Andalucía será consultada porque, junto con la información pública, también se abrió la información oficial, y ya se ha enviado una carta a distintos órganos de la Junta de Andalucía.

Entre estos órganos se ha enviado la misiva a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, a la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Huelva, a la Delegación Territorial de Cultura en Huelva, a la Secretaría General de Salud Pública y Consumo, a las Direcciones Generales de Infraestructuras y de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana y la Dirección General de Bienes Culturales y Museos).

Esta carta, que tuvo salida ayer, comunicaba el inicio de la tramitación y se daba un plazo de 30 días para alegaciones que comenzará a contar desde que reciban la notificación.