Ecologistas denuncian amenaza para ríos por burbuja de cultivos subtropicales

Vélez-Málaga , 14 mar .- El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, ha denunciado hoy las amenazas que se ciernen sobre los ríos de Málaga por el crecimiento del regadío a causa de "la burbuja del cultivo de los subtropicales" en esta provincia.

El presidente de GENA, Rafael Yus, ha afirmado en un comunicado que la expansión del cultivo del mango y del aguacate ha superado los límites previstos y amenaza con hipotecar el abastecimiento hídrico de Málaga, incluso para consumo humano.

Yus ha alertado de que el sector subtropical, lejos de ajustarse a lo establecido, reclama "de forma bastante azarosa" la construcción de nuevas infraestructuras en ríos no sólo de la provincia de Málaga, sino también de Granada y Cádiz, desde la presa de Rules hasta el río Guadiaro.

"Esto supondría acabar con los últimos ríos libres que aún se conservan, con un elevado impacto medioambiental y la posible extinción de especies", ha indicado.

Por ese motivo, el colectivo ecologista y la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua han organizado para el próximo sábado una travesía en piragua en el río Guadiaro como acción de protesta contra las amenazas.

Yus ha recordado que los cultivos de la Axarquía han tenido tradicionalmente una vocación de secano, pero en muy poco tiempo se ha implantado "un modelo insostenible del subtropical, con todas las características de una burbuja económica, e infringiendo la legalidad en algunos casos".

"De no tomarse acciones urgentes el daño puede ser irreversible con la connivencia de la administración al no intervenir, como ya ha ocurrido con el urbanismo ilegal en suelo no urbanizable", ha alertado.

El presidente de GENA ha criticado que una de las medidas que vienen demandando las comunidades de regantes para aumentar los recursos hídricos es un trasvase desde el Guadiaro a la Axarquía, "con la grotesca excusa de que este río tira agua al mar".

"Los ríos no sólo son fuentes de agua para los seres humanos, sino que son, ante todo, ecosistemas, y en el caso del Guadiaro, se trata del más caudaloso de la Cuenca Mediterránea Andaluza y recoge agua de los parques naturales de Sierra de Grazalema, Sierra de las Nieves y Los Alcornocales", ha comentado.

Su desembocadura es parque natural y casi todo su cauce se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos.