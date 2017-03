Soler dice que "no se puede caer en la ansiedad" por acumular tres derrotas

Córdoba, 13 mar (EFE).- El Ángel Ximénez-Avia acumuló el pasado sábado en Irún su tercera derrota consecutiva en la Liga Asobal ante el Bidasoa (29-26), una circunstancia sobre la que su técnico, Quino Soler, indicó este lunes que "no se puede caer en la ansiedad" tras perder la buena línea con la que comenzaron la segunda vuelta.

Soler declaró a Efe que "hay que mantener la cabeza fría porque aún quedan nueve jornadas" de competición, además de que en el vestuario son "conscientes del calendario que hay", después de dos derrotas seguidas fuera de casa, que fueron "muy dolorosas", y de la sufrida frente al Abanca Ademar de León en Puente Genil.

El preparador malagueño señaló que ante el Bidasoa el partido "se acabó del minuto quince al treinta", un cuarto de hora en el que "todo fue un desastre".

"No hicimos nada bien, ni seleccionar bien los lanzamientos ni el posterior balance defensivo. Luego, en la segunda parte se ofreció otra cara, pero eso no me va a quitar la preocupación de sumar puntos", reconoció.

Soler apuntó que "esto es una carrera de fondo", por lo que ahora intentarán "mejorar conceptos que durante una semana de partido no da tiempo a preparar", ya que el próximo fin de semana no habrá competición en la Liga Asobal por la disputa de la Copa del Rey.

Añadió que habrá que "ajustar mejor los cambios en el balance defensivo, aunque cada partido es distinto", ya que argumentó que su equipo hizo "muy bien" ese aspecto del juego ante Ademar León y "sólo sería preocupante si se hiciera mal continuamente".

El entrenador de los pontanenses subrayó, además, que el encuentro contra el Fertiberia Puerto de Sagunto del 25 de marzo tendrá una "connotación especial por la importancia del nivel de puntos" y que por ello "habrá que ganarlo sí o sí".