Seis vinos andaluces logran 6 de los 18 "Gran Bacchus de Oro"

Sevilla/Madrid, 13 mar (EFE).- Vinos españoles, entre ellos seis andaluces, han logrado 15 de los 18 "Gran Bacchus de Oro 2017", al recibir calificaciones superiores a 92 puntos sobre 100, a los que se han sumado referencias de Hungría, de Francia y de Eslovaquia (una en cada caso).

En concreto, se han hecho con uno de estos galardones seis vinos generosos de Andalucía, un tinto y un blanco de Castilla y León, dos tintos de Rioja, tres blancos gallegos, un cava y un tinto catalán, según han divulgado los organizadores.

Han sido elegidos de entre más de 1.700 referencias nacionales e internacionales, por 85 catadores expertos.

El resto de los premios -Medallas de Oro y Plata- se harán públicos mañana, una vez se procesen las fichas de cata.

El presidente de la Unión Española de Catadores (UEC), Fernando Gurucharri, se ha mostrado "orgulloso" por el panel de cata que ha participado en la decimoquinta edición de Bacchus, entre ellos 15 Master of Wine, responsables de compras de los monopolios de Finlandia y Noruega, de las principales cadenas europeas de distribución e importadores de países asiáticos, como Corea del Sur.

Gurucharri ha recordado a Efeagro que los vinos españoles mejor puntuados en Bacchus, unos cinco, podrán aspirar, además, al premio Alimentos de España al mejor vino que organiza el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).

El jefe de la unidad de viticultura de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Mario de la Fuente, ha señalado a Efeagro que Bacchus es uno de los certámenes más importantes del panorama actual y el que más referencias tiene.

Ha recordado que reúne a casi un centenar de catadores de gran prestigio internacional, muchos de ellos Master of Wine, pero también sumilleres y expertos, incluidos los ámbitos de la investigación y de la docencia.

"Durante casi una semana, Madrid ha sido la capital mundial del vino", subraya el jefe de Unidad de la OIV, una de las organizaciones patrocinadoras del concurso.

Bacchus 2017 ha contado con la presencia de líderes de opinión de todo el mundo, que vienen de EEUU, América, Australia o Europa, que aportan independencia y ofrecen una visión global del sector del vino, ha resaltado, por su parte, el gerente de la UEC y coordinador internacional del certamen, Miguel Berzosa.

Se han presentado al certamen 1.751 vinos de 21 países, incluidas las referencias de España, ha destacado el gerente.

El presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía (AMG) y presidente del certamen Bacchus 2017, Luis Suárez de Lezo, ha valorado a Efeagro el panel de expertos que da prestigio a este concurso de vino y a la calificación que obtienen las bodegas.

Ha comentado que cada vez vienen mejores expertos y vinos a Bacchus y este año, con Italia como país invitado, se ha tenido además la oportunidad de acceder a este tipo de referencias.

Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Luis Leza, ha destacado que el Departamento siempre ha mostrado una sensibilidad muy especial con el Bacchus, al que apoya en cada edición, y que sirve incluso de referencia al Gobierno para su certamen "Alimentos de España al mejor vino".

Leza ha destacado durante su intervención en la clausura, el papel que tienen los concursos de referencia para premiar la excelencia y para guiar la enología de los distintos países y zonas productoras, por el que Bacchus juega "un papel fundamental".

Bacchus 2017 ha contado, entre el 9 y el 13 de marzo, con la participación de vinos de 21 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Hungría, Italia, México, Perú, Portugal, Principado de Andorra, República Checa, Rumanía, Túnez, Turquía y Uruguay.

----------------------------------

MEDALLAS GRAN BACCHUS DE ORO 2017

----------------------------------

-Grans Muralles 2010 (D.O. Conca de Barberá) Bodegas Torres

-La Trucha 2015 (D.O. Rias Baixas) Bodegas Grabelos

-Guitian Fermentado en Barrica 2014 (D.O.Valdeorras) B.La Tapada

-Mar de Frades 2014 (D.O. Rias Baixas)Finca Valiñas

-Deutz Rose (Bodega Champagne Deutz)

-Karpatská Perla 2015 (Eslovaquia)

-Blanco Nieva 2016 Verdejo (D.O. Rueda)

-Masia Segle XV Gran Reserva 2008 (D.O. Cava) Bodega Rovelláts

-Pedro Ximenez Tradición VOS (D.O. Jerez) Bodegas Tradición

-Faustino I Gran Reserva 2006 (D.O.Ca Rioja) Bodegas Faustino

-Harveys Very Old Oloroso Blend Medium (DO Jerez) B.Fundador

-Mad Late Harvest 2014 (Hungría) Mad wine

-Amontillado Pemartin (DO Jerez) Bodegas y Viñedos Díez Mérito

-Lustau Oloroso VORS (DO Jerez) Emilio Lustau

-Noé VORS (DO Jerez) González Byass

-Oloroso Tradición VORS (DO Jerez) Bodegas Tradición

-Solar de Estraunza Gran Reserva 2007 (DOCa Rioja) B.Estraunza

-Legaris Calmo 2011 (DO Ribera Duero) Legaris-Codorníu Raventós