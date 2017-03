Podemos: "Si Díaz no tiene clara su prioridad por Andalucía, que se vaya"

Sevilla, 13 mar (EFE).- El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez, ha opinado hoy que si la presidenta andaluza, Susana Díaz, "no tiene claro si Andalucía es su prioridad, tiene que irse porque Andalucía no tiene tiempo que perder".

"Andalucía no tiene tiempo que perder, cada minuto que pasamos hablando sobre la carrera política de la señora Díaz, de su ambición personal, es un minuto que pierden los andaluces para solucionar sus problemas", ha apostillado en rueda de prensa.

A preguntas de los periodistas, Pérez ha considerado incompatible" que Díaz mantenga la presidencia de la Junta de Andalucía y la secretaria general del PSOE porque, en su opinión, "no hay compatibilidad posible entre seguir apuntalando las políticas del PP y la salida de la crisis que quiere el Ibex 35 o entre resolver los problemas de los andaluces".

"Es contradictorio: O se está con los andaluces, o se está con el PP y con el Ibex 35", ha apostillado el portavoz de Podemos Andalucía.

Para Pérez, los andaluces "tienen claro" que los problemas de Andalucía "son lo primero", mientras que, en su opinión, Díaz "tiene la cabeza en otras cosas".

"Si no tiene la cabeza, el corazón y los pies en Andalucía, que se vaya y abandone la Presidencia de la Junta", ha enfatizado.

Ha añadido que la presidenta andaluza "tiene que dejar de jugar con los intereses" de los andaluces y "tiene que elegir ya" entre la dirección del PSOE que, en su opinión, supone "salvar el régimen del Setenta y Ocho, apuntalar las políticas del Partido Popular y garantizar la salida de la crisis que quieren el Ibex 35 y los bancos" o apostar por "construir una alternativa a los recortes, la corrupción, la precariedad y la austeridad".

"Hasta ahora lo único que he escuchado a Susana Díaz han sido muchos no: no a una alternativa de izquierdas a la crisis, no a la atención temprana, no al cinco por ciento para educación, no a las propuestas para acabar con los desahucios y la pobreza energética o no a la oficina anticorrupción, y un sí muy claro a las políticas de Rajoy, al objetivo de déficit, al techo de gasto", ha espetado.

El dirigente de Podemos Andalucía ha animado a Díaz a dejar "su juego de tronos particular" y ha señalado que la presidenta andaluza "tiene que ser consciente de que los problemas del PSOE no son los problemas de Andalucía".

Se ha declarado "harto" de "los anuncios de anuncios" sobre la candidatura de Díaz a la dirección del PSOE, que ha tildado de "cansinos", y ha rehusado pronunciarse sobre si Podemos preferiría a Pedro Sánchez como secretario general socialista al considerar que es una decisión que corresponde a los militantes socialistas.

Pérez ha valorado la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía del pasado fin de semana y ha explicado que este cónclave ha apostado por un "cambio de modelo productivo" para Andalucía, centrado en la apuesta por las energías renovables.

La dirección de Podemos pretende consolidar una Andalucía "libre de privilegios, libre de corrupción y libre de recortes" que de "seguridad" a los andaluces "frente a la ambición personal de Susana Díaz", ha concluido.