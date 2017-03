La juez alerta de las "víctimas" de los ERE tratadas como "delincuentes"

Sevilla, 13 mar (EFE).- La juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha alertado de las personas que han sido imputadas en esta macrocausa y que, "lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas 'víctimas'".

Así lo afirma la juez en un auto al que ha tenido acceso Efe y en el que archiva la acusación contra dos sindicalistas de CCOO, un trabajador y el director del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), del grupo Rumasa, que fueron imputados por la juez Mercedes Alaya y les impuso fianzas que sumaban 492.080 euros en marzo del 2014, cuando instruía el caso.

"En la causa han sido imputadas personas que, valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas 'víctimas' de una "macrocausa" en la que, sin duda, por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle de cada caso, ayuda o persona", asegura la juez Núñez.

Tras la división de la causa, abierta en el 2011 y con más de doscientos imputados, la instructora considera "necesario hacer un estudio detallado de cada ayuda, de cada persona, ajustando a derecho la situación" de cada uno de los imputados en la macrocausa.

En el auto del archivo provisional, la juez explica que ya archivó en diciembre pasado la causa respecto a un trabajador del hotel que fue considerado un intruso, y ahora hace lo mismo con otro empleado que trabajó para distintas empresas del grupo empresarial.

Los dos trabajadores, al estar empleados en distintas empresas del grupo, conservaron la antigüedad y demás derechos adquiridos, precisa la juez para descartar que se les trate como intrusos en el ERE del hotel.

Ambos trabajadores consultaron a sus representantes sindicales sobre el ERE y recibieron como respuesta que todo era legal, subraya la instructora.

Aunque el ERE podría suponer un beneficio para el grupo empresarial, "no podemos decir que su inclusión sea ilegal y mucho menos que los representantes sindicales conocieran la indebida inclusión de trabajadores", según la juez.

Los sindicalistas, por su parte, actuaron en el ejercicio de sus funciones y se limitaban a la tramitación de un ERE "cuyo coste, en principio, debe asumir la empresa".

"Si la empresa solicita una ayuda a la Administración Pública y se concede, de forma procedente o no, no obsta para mantener la legalidad del ERE, en su tramitación y en su resultado, afirmando que no existe en este ERE ningún intruso, y que, por lo tanto, difícilmente se puede hablar del conocimiento de inclusión ilegal alguna", concluye la juez.

Sobre el director del hotel exculpado, Miguel Rodríguez, la instructora afirma que contrató a los dos trabajadores, calificados inicialmente como intrusos, "siguiendo instrucciones de sus superiores".

Los sindicalistas exculpados son Gonzalo Fuentes Guerrero, de la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO en Málaga, y José Cabrera Medina, miembro del comité de empresa por CCOO.

Además, la juez archiva la causa respecto al trabajador Claudio Andrés Sendino después de hacer lo mismo, en diciembre pasado, con el empleado José Antonio Cuevas, sobre el que la magistrada cree que es imposible que conociera su ilegal contratación o ilegal inclusión en el ERE porque, tras analizar la jurisprudencia laboral, cree que su contrato no puede considerarse que fuera ilegal.

En julio del 2014, la Audiencia de Sevilla confirmó la imputación de uno de los trabajadores como posible intruso y dijo que "no desarrolló trabajo efectivo" entre marzo y septiembre del 2006, fecha en la que firmó su adhesión a un ERE que le habrían supuesto un montante de 96.223 euros y para cuyo abono la Junta de Andalucía habría tenido que pagar 233.000 euros.