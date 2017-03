Gestora garantiza neutralidad y "cada uno es libre" en sus apoyos

Sevilla, 13 mar (EFE).- El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha dicho hoy que la "responsabilidad" sobre la neutralidad en el proceso de primarias "recae" en la dirección federal y que todos los militantes a nivel "personal" son "libres de apoyar a quien quiera".

"Es un proceso federal y cada uno es libre de apoyar la candidatura que quiera", ha dicho en conferencia de prensa al ser preguntado sobre el papel que ejercerá la Ejecutiva del PSOE andaluz una vez que la secretaria general y presidenta de la Junta, Susana Díaz, oficialice su candidatura el próximo 26 de marzo.

"Yo soy militante y todo el mundo sabe dónde estoy, lo que pienso y a quién voy a apoyar", ha subrayado, tras lo que ha recalcado que la gestora va a garantizar que el proceso "se produzca con toda la limpieza y cumplimiento de las normas".

Así, ha querido dejar claro: "Todos vamos a hacer nuestro papel, no se preocupen; las garantías están certificadas y no habrá ninguna voz que me señale como secretario de Organización", ha remachado.

En su opinión, lo más importante de este proceso es que "deciden los militantes" y cada candidato hará valer su opción de acuerdo con las propuestas que se presenten.

"Siempre que empieza un proceso electoral interno hay reparos porque se quiere que salga bien", ha señalado, tras lo que ha resaltado que hay "toda una serie de procedimientos" que permite que las elecciones primarias se celebren "con todas las garantías para todos los candidatos".

Se ha mostrado convencido de que el PSOE va a salir de este proceso de primarias y del Congreso posterior "mucho más fuerte", lo que le genera "esperanza".

Así, ha augurado que su partido va a "salir reforzado" tras asegurar que hay "demasiada gente esperando" para "volver a apoyar al Partido Socialista, que va a seguir siendo la alternativa de gobierno en España", ha apuntado.

Preguntado, por otra parte, sobre las manifestaciones del líder de Ciudadanos, Juan Marín, quien ha urgido hoy al PSOE a afrontar con una transición rápida el eventual "relevo" de Susana Díaz al frente de Junta si es elegida secretaria general, ha dicho: "Cuando llegue ese río, cruzaremos el puente".

"No podemos anticipar un debate que no existe en este momento", ha replicado Cornejo, que ha recordado además que la propia Díaz ha dicho que va a "seguir siendo presidenta de Andalucía".

"Esa es la posición, y es compatible, pero no hay que entrar en ningún tipo de especulación porque sería anticipar un debate que no se ha producido", ha zanjado.

Según el dirigente socialista, Andalucía vive una situación de "estabilidad" política, tras lo que ha recordado que el propio Marín ha dicho en muchas ocasiones que "ve compatible el ejercicio de la Presidencia de la Junta con un cargo orgánico, como no puede ser de otra manera".

Respecto a las críticas del coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, quien dijo que su formación "impugnará" la posibilidad de que Díaz compatibilice los cargos, le ha recomendado que se preocupe de "preparar su congreso y rendir cuentas ante los suyos por los peores resultados electorales de la historia" de la coalición.

Ha criticado, igualmente, que el PP trate también de "interferir" en un proceso interno del PSOE, y lo ha achacado a que hay partidos que no quieren "ver ni en pintura" a Susana Díaz porque "gana elecciones".

"El señor (Juanma) Moreno Bonilla ha llevado al PP al peor resultado de los últimos veinte años, con 27 escaños menos", ha recalcado el dirigente socialista, que ante el próximo cónclave de los populares andaluces le ha recomendado que empiece a "rendir cuentas".