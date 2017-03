Virginia Maestro:"Estar en solitario es como un renacer dentro de mi carrera"

Ceuta, 12 mar (EFE).- La cantante Virginia Maestro, que se dio a conocer tras ganar el programa Operación Triunfo (2008), ha asegurado que haber dejado hace poco menos de dos años su discográfica ha sido como "un renacer" dentro de su carrera profesional.

En una entrevista con Efe, Virginia Maestro (Linares, Jaén, 1982) ha dicho: "Tengo una calma que me hace vivir un momento dulce, haciendo canciones que me encantan y con mucha ilusión porque conservo la energía del primer día, que es el motor que hace que me dedique a esto".

La joven cantante, que pasó su adolescencia entre Córdoba y Mairena (Sevilla), no disimula encontrarse en un momento "bastante lindo, después de cuatro álbumes estoy de gira en una etapa totalmente nueva, con mi andadura en solitario, estoy tocando más que nunca y es como un renacer".

Su primer álbum autoeditado le ha permitido girar con banda y en acústico por todo el país: "El cuarto disco ha sido un cambio bastante brusco porque me he encontrado de estar en una multinacional a estar sola pero tenía que tomar decisiones que daban vértigo; sin embargo, en poco tiempo recaudé el dinero que había pedido y ahí sentí muy de cerca el apoyo del público".

Tras dejar Sony Music en el 2015 -su discográfica durante seis años- y su anterior nombre artístico -Virginia Labuat-, la joven ha entendido que el cambio "ha sido para bien, he aprendido mucho, cada concierto siento un nuevo florecer y musicalmente me estoy descubriendo a mí misma".

"Yo sabía que la música es una carrera de fondo, conservo el optimismo y el público lo recibe muy bien, me transmiten una energía bastante buena y es lo más grande que te puedes llevar ya que lo principal es el público que es el que manda y no te engaña", ha señalado.

Su cuarto trabajo, "Blue Bird", vio la luz a finales de 2015 con un proyecto de 'crowdfunding': "Estoy haciendo un proyecto de duetos, de los que ya tengo tres grabados, y paralelamente estoy componiendo para otros artistas como Raphael, y eso es entrar por una puerta grande".

Su música se desenvuelve en un variado conjunto de estilos que ella define como "poco habituales" como jazz, country, blues, funk, rock sureño, pop e indie.

"Llevo un año componiendo en castellano, conservando la influencia de la música americana que tanto me gusta, y sigo investigando; en los últimos meses me siento con las pilas más cargadas y con más mensajes que transmitir encima del escenario y eso el público lo nota".

Su idea es sacar su quinto disco a finales de año: "No me comprometo a nada pero es lo que tengo en mente; he hecho un ejercicio grande de valentía y afrontar muchos miedos a todos los niveles, pero el resultado está siendo muy bonito y te carga las pilas para seguir adelante".

En su segunda visita a Ceuta -la primera fue como ganadora de OT-, la andaluza actuó anoche en La Sala Café y ha lamentado la situación del mercado nacional: "Estar con una multinacional es algo muy positivo siempre que la multinacional esté muy motivada contigo porque de lo contrario se lima la ilusión; en mi caso he ido dando pasos conforme mi instinto me ha ido guiando".

"El mercado está complicado, sobre todo vender discos, la industria se ha tenido que ir reciclando y adaptando, hay que cambiar la mentalidad y pensar que el negocio como tal es la gira porque la industria discográfica sigue cayendo en picado pero yo me siento bastante optimista", ha añadido.