Supremo absuelve a condenado por abusos sexuales a jóvenes con discapacidad

Huelva, 12 mar (EFE).- El Tribunal Supremo ha absuelto a un hombre condenado por la Audiencia Provincial de Huelva a dos años de prisión y al pago de casi 7.000 euros por abusar sexualmente de dos jóvenes, mayores de edad, con retraso mental leve y moderado, respectivamente.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el acusado contra la sentencia en el que esgrimía vulneración del derecho a la presunción de inocencia, y la revoca, dictando una nueva absolutoria.

La Audiencia onubense consideraba probado que el acusado, natural de Gibraleón (Huelva), entre noviembre y primeros días de diciembre de 2011, cuando contaba con 50 años, mantuvo contactos sexuales en su domicilio con una vecina de 21 años.

Dichos contactos, aceptados por la víctima, afectada por un retraso ligero que merma sensiblemente su capacidad de decidir, consistieron en tocamientos a ella, desnuda, y actos de masturbación de ella sobre el acusado y besos.

Pocas semanas antes de los hechos narrados, el acusado le tocó el culo a otra joven, también afectada de un retraso moderado, en presencia de la otra, con ánimo lúbrico.

Según la sentencia de la Audiencia, ambas, pese a sus retrasos, tienen conocimiento y sentido de las relaciones sexuales, sin que se encuentren impedidas ni para tenerlas, ni para decidir con quien.

El tribunal condenó por estos hechos al acusado al considerarlo responsable de dos delitos de abusos sexuales; por el primero, contra la víctima de 21 años, le imponía dos años y un día de prisión y la prohibición de comunicarse con ella; por el segundo una multa de 3.600 euros; a esto añadía el pago de 3.300 euros a las víctimas.

El Supremo, sin embargo, acepta la tesis del acusado, y entiende que "la argumentación del Tribunal de instancia, no satisface las exigencias necesarias para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia del recurrente, y en consecuencia para justificar su condena".

Las pruebas tenidas en cuenta, fundamentalmente las declaraciones de las víctimas, en el concreto contexto en que se produjeron los hechos "no ha existido ni conocimiento ni voluntad viciada", ya que el retraso mental que les es reconocido no les impide ni tener relaciones sexuales ni decidir con quien, por lo que no puede serle efectuado ningún reproche penal al acusado.

"No existe prueba de cargo capaz de provocar el derecho a la presunción de inocencia debiendo ser absuelto de los delitos de los que ha sido condenado".