IU advierte que "impugnará" que Díaz sea presidenta Junta y líder del PSOE

Sevilla, 12 mar (EFE).- El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha advertido hoy de que su formación "impugnará" la posibilidad de que Susana Díaz compatibilice los cargos de presidenta de la Junta y de secretaria general del PSOE, lo que -en su opinión- convertirá a Andalucía en un "plato de segunda".

Tras conocer que Díaz anunciará el próximo 26 de marzo su candidatura a las primarias del PSOE, Maíllo ha dicho, en declaraciones a los periodistas, que la "única" preocupación de la presidenta de la Junta es su carrera política nacional, algo que está haciendo "daño" a la comunidad autónoma y crea "incertidumbre".

"La supervivencia de Susana Díaz pasa por que no se hable de su gestión. En esa perspectiva nos tenemos que preparar, pues es evidente que no podrá aguantar con ambas gestiones y si lo hiciera lo vamos a impugnar porque Andalucía no es plato de segunda", ha declarado Maíllo.

A su juicio, la supervivencia de Díaz depende de que "no se hable de su gestión", que ha calificado de "indigencia política cargada de anuncios a bombo y platillo", por lo que cree que "hay razones" para que no agote la legislatura y "no tenga que rendir cuentas".

El coordinador regional de IU ha denunciado que la credibilidad de la presidenta es "cero", lo que ha justificado indicando que hace poco más de dos años adelantó la elecciones cuando "un mes antes dijo que no, que había estabilidad" en el anterior gobierno de coalición entre el PSOE e IU .

"Basta con que diga que se agotará la legislatura para que se enciendan las alarmas de que se van a adelantar las elecciones andaluzas", ha sostenido.

Ante esta perspectiva, se ha referido a la importancia de la confluencia social y del programa alternativo ante la posibilidad de adelanto electoral en Andalucía, toda vez que Susana Díaz se presenta a las primarias del PSOE.

"Tenemos que estar preparados para construir la alternativa de izquierdas con propuestas fiables y solventes, y la calle y sus reivindicaciones son el fundamento, el alimento que da forma a la alternativa", ha esgrimido Antonio Maíllo.