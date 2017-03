Moreno apela a los afiliados y dice que el PP es "fundamental para Andalucía"

Valverde del Camino , 11 mar .- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha defendido hoy que el proyecto del Partido Popular es "fundamental" para Andalucía, por lo que ha pedido a los afiliados y simpatizantes que le ayuden a sacarlo adelante.

Durante su intervención en el acto del Día del Afiliado del PP de Huelva, que se ha celebrado en Valverde del Camino (Huelva), Moreno ha agradecido el apoyo de las bases, porque "yo soy consciente de que si soy presidente de este partido y puedo aspirar a gobernar Andalucía, es porque tengo a gente como vosotros".

"Os necesitamos más que nunca, podemos conquistar lo que queramos si estamos todos unidos, y en Andalucía tenemos un proyecto histórico, fundamental para nuestra tierra, para nuestros hijos y nietos", ha dicho Juanma Moreno, en un acto en el que ha asegurado que, de cara a los próximos retos a los que se enfrenta su partido, "no quiero dirigentes políticos a mi lado con los brazos caídos, sumados al derrotismo".

Por ello, ha señalado que demanda "un partido fuerte y unido para ganar en Andalucía, para devolver a los andaluces todo lo que nos merecemos", aunque ha indicado que es "consciente de las dificultades, porque no he nacido ayer, ya tengo algunos años, y soy consciente de a lo que nos enfrentamos".

Ha criticado que se enfrenta a "una maquinaria electoral y política que usa y abusa, y lo digo abiertamente, del gobierno y de la Junta de Andalucía", aunque ha señalado que seguirá dedicando "los años más productivos de mi vida a este sueño, que compartimos todos y cada uno de los andaluces, y ese sueño es el de una mejor Andalucía".

Por eso, ha reclamado a los militantes "que os esforcéis conmigo, en esta entrega fortaleza e ilusión que pongo todos los días", señalando, en relación a sus intenciones políticas, que "cuando sea presidente de la Junta, la primera decisión será quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, para acabar con esa grave injusticia que tenemos los andaluces".

"Lo hago porque estoy harto de que la Junta de Andalucía, el socialismo en Andalucía, le meta la mano en la cartera a los ciudadanos andaluces, con personas con 70 y 80 años que me cogen por la calle y me dicen que han trabajado toda la vida, que me he dejado la vida trabajando junto a mi marido, y todo lo que he podido es hacer un pequeño patrimonio para dejar a mis hijos, que lo van a necesitar, y no puedo morirme pensando que la mitad del sacrificio de una vida se lo coma la Junta de Andalucía", ha explicado.

Por último, se ha referido al congreso regional del PP, previsto para el próximo fin de semana, y ha dicho que lo afronta "desde la unidad, a diferencia de lo que hacen otras formaciones políticas, y vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel por mejorar la tierra donde nacimos, donde queremos morir y amamos".

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Loles López, ha puesto el acento en reclamar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, una mayor inversión en sanidad, "porque estamos hablando de lo más importante que tenemos en la vida, una sanidad digna, y no saturada, falta de profesionales, y escucho decir a la señora Díaz que no hay recursos, pero si hay para su proyección personal".

En el mismo acto ha intervenido el presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, que ha dicho que el PP abandera "un cambio necesario, porque Andalucía lo merece y los andaluces los merecemos", por lo que ha apelado a apoyar a Moreno, del que ha dicho que es "una persona íntegra, valiente, capaz, que le duele su tierra".