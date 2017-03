El filial sevillista busca refrendar su mejoría ante rival directo y en racha

Sevilla/Tarragona, 11 mar (EFE).- El Sevilla Atlético recibe este domingo al Nàstic después de ocho jornadas sin ganar y de merecer el triunfo en sus últimos empates ante Levante y Alcorcón, por lo que buscará tres puntos que lo mantengan alejado de la zona comprometida ante un rival directo y en racha, con tres triunfos seguidos.

Visita el Ramón Sánchez Pizjuán un Gimnàstic de Tarragona en franca mejoría desde la llegada en Navidad del técnico Juan Merino, con pasado bético como jugador y entrenador, pues con el linense en el banquillo los tarraconenses sólo han encajado dos derrotas en nueve jornadas y ahora llevan cuatro partidos seguidos sin perder.

Esto les ha valido para salir del descenso y situarse a tres puntos del filial sevillista, que en otoño era segundo, pero acaba el invierno con sólo seis puntos de ventaja sobre el cuarto por la cola, el Rayo Vallecano, que marca la frontera con la salvación.

El entrenador del Sevilla Atlético, Diego Martínez, recupera al central Bernardo Cruz, que volverá al once en detrimento de Álex Muñoz una vez cumplida su sanción, y tendrá la duda hasta última hora de su máximo goleador, Iván López 'Ivi', que ha trabajado a menor intensidad toda la semana por unas molestias musculares.

Si el extremo diestro no pudiese actuar, el juvenil Alejandro Pozo ocuparía su sitio en una alineación que volverá a formar con el dibujo de 4-3-3 que tan buen rendimiento ha ofrecido en las últimas jornadas, a pesar de la ausencia de victorias.

Martínez espera que sus jugadores confirmen la "línea ascendente mostrada ante Levante y Alcorcón" y que sigan "generando ocasiones", ya que de estará manera "terminará llegando la eficacia".

"Hay que perseverar. La actitud es buena y el grupo está fuerte mentalmente", declaró a Efe el técnico gallego, que destacó la "buena dinámica" del Nàstic, un rival que, "con Merino y los buenos refuerzos de invierno, vuelve a ser el equipo de la temporada pasada", por lo que "será complicado ganarles".

Por su parte, el Gimnàstic de Tarragona visita el Sánchez Pizjuán con la moral por las nubes tras cosechar tres victorias consecutivas y situarse tres puntos por encima de la zona de descenso, lugar en el que ha permanecido durante 22 jornadas.

Los hombres de Juan Merino, técnico del conjunto catalán, quieren ahondar en la mala racha de resultados que acecha al filial del conjunto andaluz, para llevarse la cuarta victoria consecutiva y seguir en su escalada clasificatoria alejándose de la zona de descenso.

"El Sevilla Atlético es un rival incómodo", advertía en la previa Juan Merino que espera un partido muy complicado, ya que "tan sólo han perdido un encuentro en toda la temporada como locales".

La plantilla ha entrenado con la mentalidad de seguir sumando de tres en tres y con la enfermería prácticamente vacía con la excepción de un 'Luismi' que sigue con su proceso de recuperación de la rotura en el bíceps femoral del isquiotibial de la pierna derecha.

Todos los hombres a disposición para un Juan Merino que no es amante de tocar aquello que funciona con lo que no se esperan grandes cambios en el once inicial que salte en el feudo sevillista apostando por un 5-3.2.

La defensa de cinco volverá a ser la formada por Lobato y Mossa en los carriles, y Perone, Suzuki y Djetei en el eje central, mientras que el centro del campo será el formado por Tejera, Madinda y Miguel Ángel Cordero.

El ataque es propiedad de Achille Emaná y Juan Delgado, esperando en el banquillo Álex López y un Manu Barreiro con el optimismo recargado tras lograr la semana pasada un gol importantísimo, en el minuto 95, dando la victoria al Nàstic frente al Córdoba.

"El objetivo es alejarse de la zona de descenso para dar tranquilidad a nuestros jugadores", ha repetido Merino, que se ha mostrado entusiasmado con el buen momento de juego y resultados que vive su equipo dos meses después de su llegada a Tarragona.

- Alineaciones probables:

Sevilla Atlético: Caro; Carmona, Bernardo, Diego, Matos; Fede San Emeterio, Cotán, Yan Brice; Curro, Ivi o Pozo y Marc Gual.

Gimnàstic: Reina; Lobato, Suzuki, Bruno Perone, Djetei, Mossa; Cordero, Madinda, Tejera; Emaná y Delgado

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 16:00.