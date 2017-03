IU denuncia la "nefasta" gestión de los planes de empleo de la Junta

Sevilla, 11 mar (EFE).- IULV-CA ha solicitado a la FAMP que traslade a la Junta la necesidad de modificar la normativa de los programas de Emplea@Joven y Emplea@30+ y ha denunciado que en la actualidad los ayuntamientos tienen que "soportar una nefasta gestión" que los sitúa en la "indefensión jurídica".

Juan Bermúdez, alcalde de Conil de Frontera (Cádiz) y responsable Institucional de IU Andalucía, ha planteado esta reclamación en una carta enviada al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Efe, el dirigente de IU comunica a Rodríguez Villalobos que a causa de estos planes la Tesorería General de la Seguridad Social reclama a varios ayuntamientos de la provincia de Cádiz cantidades importantes de dinero al entender que los ayuntamientos tienen que cotizar teniendo en cuenta sus puestos de trabajo y no los sueldos que establece la Junta de Andalucía.

El regidor, que aporta la liquidación por valor de 195.856 euros al Ayuntamiento de Conil, critica que el presidente de la FAMP haya enviado a los ayuntamientos una comunicación en la que se asegura que "recientes sentencias van a facilitar la continuidad" de los programas de empleo de la Junta, por lo que le expresa su sorpresa y malestar.

"O bien no conoce la realidad o bien no está informado", lamenta Bermúdez, que recrimina a Rodríguez Villalobos que no haya actuado con la misma celeridad en relación a una sentencia contra el Ayuntamiento de Málaga que le condena a abonar a un trabajador 4.965 euros.

Esta misma sentencia del TSJA dispone que a las personas contratadas en virtud de los planes de empleo debe aplicárseles el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento, es decir retribuciones "superiores" a la que establece la Junta.

"Los salarios deben ajustarse a los convenios colectivos municipales, por lo que la solución pasa por modificar la normativa de dichos planes. Otra solución sería que la Junta aumente las partidas presupuestarias de los programas para adecuarlos a los convenios colectivos de los ayuntamientos", demanda Juan Bermúdez.