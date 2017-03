Sanz: Alerta tras los intentos de secuestro en Bollullos no es "rigurosa"

Moguer , 10 mar .- El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho hoy que la "alerta extendida" generada a través de las redes sociales tras las dos denuncias de presuntos intentos de secuestro de menores en Bollullos Par del Condado (Huelva) "no es ni rigurosa ni responsable".

Así se ha pronunciado en Moguer (Huelva) sobre los reiterados mensajes que a través de estos medios se están enviando en las últimas horas informando de que se ha visto la furgoneta de la que hablaban las dos denunciantes de Bollullos en distintos puntos de la provincia e incluso de nuevos intentos de secuestro.

Sanz ha insistido en que hasta el momento "no existen más denuncias a pesar de lo que se ha dicho y se cuenta, sólo las dos de ese pueblo en concreto y se están investigando para ver las circunstancias, no puedo ni si quiera confirmarles que los hechos sean tal y como se recogen en ellas, no se descarta ninguna hipótesis, por tanto conviene ser prudentes a la hora de evaluarlo".

Por ello, ha incidido en trasladar "un mensaje de serenidad, de tranquilidad, de confianza y de seguridad" porque "esas extensiones de las que se hablan ni están probadas ni consta ningún tipo de denuncias".

Ha pedido a la ciudadanía que "no se contribuya a trasladar un mensaje de riesgo y alerta más allá de lo conveniente, porque son hechos puntuales; ahora todo el mundo ha visto la furgoneta, aparece a la vez en todas las poblaciones, eso es imposible".

El delegado ha recordado que "se han tomado todas las medidas, que desde el principio se han reforzado las medidas de seguridad, especialmente en la única población en la que existen dos denuncias y se está actuando en coordinación con la Policía Local".