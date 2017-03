Garitano: "El Sevilla está con los mejores y va a pelear la liga hasta el fin

Madrid, 10 mar (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se mostró convencido de que el Sevilla, su rival de este fin de semana en el Sánchez Pizjuán, peleará por conquistar el título liguero hasta el final de la competición.

"El Sevilla está con los mejores y va a pelear la liga hasta el final porque tiene esa mentalidad que ya está instaurada allí de estar con los mejores y estar acostumbrados a llegar a finales y ganarlas, eso no se cambia de un día para otro y más tal cómo están este año. Van a llevarlo todo hasta el final", dijo en la rueda de prensa previa.

Sobre la manera de afrontar un partido complicado como este, comentó: "El Sevilla es difícil, de los mejores como local. Es un equipo muy fuerte. Intentaremos llevar el partido a donde nosotros nos podamos sentir más cómodos, donde podamos hacer daño".

"Nos quedan doce partidos para poder conseguir el objetivo, cada partido es fundamental para nosotros. Lo más importante allí es estar convencido de que puedes sacar el partido adelante. Hemos trabajado en el convencimiento de que podemos y debemos jugar un gran partido. Tienes que hacer todo muy bien para tener opciones", añadió.

Asimismo se refirió a los posibles cambios en la alineación de los andaluces: "Es un equipo que está compitiendo para poder ganar la liga, para pasar la eliminatoria de Champions. Han ido cambiando jugadores en cada uno de los partidos y eso les ha llevado a estar con los mejores. No creo que vayan a cambiar".

"Lo importante es que nosotros vayamos allí convencidos de que podemos jugar un gran partido y de que podemos sacarlo adelante. Lo que vaya a hacer el Sevilla no lo sabemos porque es un equipo que suele cambiar el dibujo en el campo. Lo importante es el convencimiento nuestro de ir allí para jugar un buen partido y tener opciones de sacarlo adelante", completó.

Sin embargo no quiso hablar de rotaciones en su equipo: "Cada partido siempre me he planteado la posibilidad de poder llevarlo a estar más cerca de ganarlo. Absolutamente todos desde que estoy aquí. Y va a seguir así hasta el final. Lo que decida lo hago convencido de que es lo mejor. Aquí no hay ni rotaciones ni gaitas. Los que creo que son los mejores juegan y ya está, no hay más".