Ciudadanos expedienta a la diputada Carmen Prieto por vulneración de datos

Málaga, 10 mar (EFE).- El grupo Ciudadanos ha abierto un expediente disciplinario a la parlamentaria andaluza Carmen Prieto por una supuesta vulneración de la Ley de Datos, han informado fuentes del partido, si bien ella aduce en declaraciones a Efe que se trata de una excusa para echarla al pertenecer al sector crítico.

Fuentes del partido han confirmado a Efe que la apertura del expediente se basa en la denuncia de un afiliado de Málaga -ciudad de origen de la parlamentaria- y que la Comisión Nacional de Régimen Disciplinario de Ciudadanos valorará el caso y actuará en consecuencia.

Por su parte, Prieto -que forma parte de la corriente crítica del grupo naranja, en contra de Albert Rivera- ha manifestado en declaraciones a Efe que la denuncia "es absolutamente falso, absolutamente absurdo" y que no está "infringiendo ninguna ley".

"Todo está montado para buscar la excusa perfecta para echarme del partido", ha señalado la parlamentaria, quien está "dispuesta a ir a un notario" para demostrar que en la denuncia "hay una serie de irregularidades que no son normales".

Prieto -que ha presentado hoy las alegaciones al expediente a través de su abogada, Ana Alonso- ha informado de que el denunciante "ya manifestó en la última reunión que tuvimos en la sede de Málaga de cara al Consejo General del partido que su única función era cargarse a todos los críticos".

El diputado nacional Guillermo Díaz y la subdelegada institucional territorial de Ciudadanos, Teresa Pardo, "se partieron las manos aplaudiendo las palabras de este señor, que eran totalmente cavernícolas, poco democráticas y poco tolerantes", ha afirmado Carmen Prieto.

Por ello, la parlamentaria -que no ha hecho "ningún uso particular" ni tiene "ninguna base de datos del partido"- ha asegurado que no está dispuesta a entregar su acta en el caso de que se produjera su expulsión de la formación naranja.

"Si quieren echarme, que vayan de frente de manera clara y transparente", ha reclamado Prieto.