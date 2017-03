'La bicicleta de John Kerry',el "amor-odio" entre base de Morón y los pueblos

Sevilla, 10 mar (EFE).- Lo primero que llama la atención al entrevistar a la directora de cine Pepa Álvarez es que identifica por el sonido el avión que pasa sobre su cabeza camino de la base de Morón, y es que el ruido de un avión en 1991 ha hecho que salga a la luz su documental 'La bicicleta de John Kerry'.

Un trabajo en el que profundiza sobre la relación entre las personas que viven en la base sevillana y los municipio del entorno, con lo que "no ha logrado crear empatía con los pueblos que la rodean, ni viceversa", a diferencia, por ejemplo, de los militares de la base de Rota con respecto a la base gaditana.

'La bicicleta de John Kerry', que será estrenado en Arahal (Sevilla) el 18 de marzo, ha sido creado por la productora Arabia Films para Canal, y a su directora, como ha explicado a Efe le rondaba la cabeza "desde que empezó la primera Guerra del Golfo (2 de agosto 1990-28 de febrero 1991), cuando escuché un ruido tremendo sobre mi casa, algo ensordecedor".

"Aquí, -en Arahal, en cuyo término se encuentra la base, no en Morón de la Frontera-, la gente que no venimos habitualmente, casi por el ruido podemos captar qué avión pasa, pero un ruido como el de aquel día no lo había escuchado en mi vida, y cuando le pregunté a mi madre, me contestó con total naturalidad salían a las doce y volvían a las cinco de la tarde, y con esa misma naturalidad la gente habla de a base".

En ese momento, vio pasar sobre su terraza cuatro aviones B-52, "y mi reacción sólo fue la de pensar en la gente que le iban a caer esas bombas en la cabeza", con lo que ese documental que ahora ha terminado ya rondaba su cabeza, y finalmente podrá ver la luz en unos días.

El análisis de la relación bilateral base-sevillanos es amplio, "desde el pequeño origen de todo, desde las expropiaciones, o desde los Reyes Magos que llegaron desde el aire, e incluso desde las parejas de norteamericanos con mujeres de la zona", explica Álvarez, que en ese momento se detiene para apostillar que el avión que acaba de pasar por el cielo de Arahal es un Euro Flight.

Y todo tomando como hilo conductor, en el nombre, aquel accidente de bicicleta del exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que canceló su primera visita a España, donde iba a firmar el nuevo protocolo para que la base permanente de Morón se convirtiese en clave para el trabajo del ejército americano en su tránsito aéreo hacia África.

Pepa Álvarez ha contado con testimonios reales de personas que comenzaron a trabajar en la base nada más ponerse en marcha, así como con actores que recrean los testimonios de algunas personas, "y ha quedado tan real que incluso cuando estábamos montando la película nosotros mismos nos sorprendíamos del realismo", con la ayuda como coordinadora de la directora de AION SUR, Carmen González.

De esta forma, ha construido "una mirada sobre los temas sociales como integración, mestizajes, convivencia, trabajo, o temas culturales como la influencia en la música rock andaluza o en la música de Semana Santa".

"La impresión que he tenido es como si nosotros, la gente de Arahal, siempre hubiésemos vivido de espaldas a la base, y yo creo que viene del origen de cómo se plantea todo cuando se instala la base, de muchas leyendas que hay sobre ella, de qué harían los militares al llegar, qué pasaría... todo muy de leyenda".

Con casi una hora de metraje, la financiación ha corrido a cargo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y su punto de partida es el febrero de 2015, cuando la base cumple 75 años, para recordar que "durante el periodo conocido como guerra fría Estados Unidos negoció y consiguió establecer bases militares aéreas y navales en los enclaves más estratégicos del mundo".

Pepa Álvarez, natural de la misma localidad de Arahal, realizó, como último trabajo, 'María sin Fronteras', dedicado a la memoria de su sobrina María Illanes fallecida en accidente de tráfico mientras viajaba por África participando en un proyecto solidario para la construcción de un pozo.