Agné: "La situación del Córdoba le hace mucho más peligroso"

Zaragoza, 10 mar (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Raúl Agné, ha declarado hoy que el hecho de que su rival de mañana, el Córdoba, sea el peor equipo como local de Segunda División le hace "mucho más peligroso".

"Cuando no se gana los niveles de atención, concentración e intensidad que se ponen hacen que un equipo sea más peligroso. Prefiero jugar siempre contra un conjunto que gana que contra uno que pierde", ha destacado.

Además, ha recordado que el Córdoba es "uno de los 12 ó 13 equipos cuyo objetivo es el ascenso", que tiene "muy buena plantilla y buenos jugadores" y que, aunque está en una situación que no desearía, "para nada es un mal equipo".

"Es un muy buen equipo en situación complicada. Si están ahí en la clasificación es porque algo no hacen bien pero, por nivel, tiene jugadores para estar más arriba", ha apostillado.

Igualmente ha explicado que el equipo andaluz saldrá a por el partido porque "necesita ganar, tiene jugadores para hacerlo y por el hecho de jugar en casa será agresivo".

Agné ha resaltado que durante el encuentro de mañana habrá "varios partidos" y que "quien sea más listo se llevará el gato al agua".

El técnico de Mequinenza (Zaragoza) opina que la victoria lograda frente al Numancia la pasada jornada debe aumentar la exigencia del equipo porque si cuando se pierde no se puede parar, cuando se gana tampoco.

Lo que sí suponen las victorias, a su juicio, es conseguir "más moral y confianza", pero también ha explicado que ambas cosas no van a suponer que visiten el Nuevo Arcángel relajados sino que lo harán con la intención de sumar otros tres puntos.

El preparador del conjunto 'blanquillo' ha señalado que no ve mal a su equipo como visitante, a pesar de que esta temporada solo ha conseguido dos triunfos a domicilio (Rayo Vallecano y Huesca) y ha advertido de la dificultad que supone jugar a domicilio.

"Como visitante siempre cuesta más, los partidos son distintos a cuando se juega como local. !Que se lo digan al Barcelona y al París Saint Germain¡. El equipo es más competitivo ahora fuera porque hemos puntuado pero hay que mejorar y ganar", ha destacado.

Sobre el respaldo que ha tenido por parte del nuevo director deportivo del club, "Lalo" Arantegui, nada más llegar, Agné ha comentado: "Estoy agradecido pero quiero ganar partidos y no me descentro. Me dedico a trabajar y a no escuchar ni leer porque, si no, no se puede vivir así en esta profesión".