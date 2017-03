Secretaria PSOE de Cádiz considera "fuera de lugar" el mitin de Pedro Sánchez

Cádiz, 9 mar (EFE).- La secretaria provincial del PSOE, Irene García, ha anunciado hoy que no acudirá al mitin del exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez, convocado para el próximo domingo en Cádiz, ya que considera que "está fuera de lugar" la convocatoria de ese acto.

En declaraciones a los medios de comunicación, García ha señalado que la agrupación provincial aún no ha recibido "comunicación oficial ni oficiosa" sobre la convocatoria del acto.

Además, ha incidido en que no tiene "problema alguno" en que secretarios locales de agrupaciones de la provincia asistan al acto porque están "en su derecho" y son "libres" de acudir, como el resto de la militancia.

No obstante, la secretaria provincial del PSOE ha considerado que el acto "está fuera de lugar" porque "aún no se está en ningún proceso aprobado de primarias" y el partido "no está en el momento" de que se realicen "convocatorias para crear estructuras en favor de un candidato u otro".