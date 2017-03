Regino Hernández: "No soy el 'tapado', aquí estoy para ganar el oro"

Monachil , 9 mar .- El ceutí Regino Hernández disputará este viernes la calificación previa a la prueba de boardercross de snowboard del domingo, la que España tiene marcada con una cruz en los Mundiales de Sierra Nevada.

Hernández, sin ser el mayor, es el que más experiencia atesora de entre los tres integrantes del equipo español, al haber competido ya en dos Juegos Olímpicos.

En una entrevista con la Agencia EFE este jueves en el Sulayr Park de Sierra Nevada, tras los entrenamientos, Regino, campeón mundial júnior en 2011 (en Valmalenco, Italia), nacido hace 25 años en Ceuta y perteneciente a la federación andaluza, recuerda experiencias del pasado y explica cómo afronta estos Mundiales.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: Muy bien, la verdad. Ha sido un gran día de entrenamientos. No tengo dolores, ni molestias arrastradas. Así que todo muy bien.

P: ¿Le gusta el circuito de competición?

R: La verdad que sí. A mi me gustan los circuitos con muchos saltos. Éste los tiene, así que sí, me gusta muchísimo. Es de los mejores circuitos que he probado desde hace años.

P: Con sólo 18 estuvo en los Juegos Olimpicos de Vancouver (Canadá). ¿Que recuerda de aquello?

R: Fue algo increíble, porque tampoco luchamos por ir a esos Juegos. Casi nos los encontramos de rebote. Me dijeron: 'oye, que estás clasificado, que puedes ir'. Con 18 años fue algo increíble. Fue una experiencia muy buena. Aunque no sabes dónde estás hasta que ves la repercusión que tiene.

P: Después, en 2011 ganó el mundial júnior, en Valmalenco (Italia). ¿Que sintió?

R: Bueno, ya llevaba muchos años haciéndolo bien en esa categoría. Ese día me vino todo de cara, todo salió bien y me pude proclamar campeón.

P: Luego ya entró en pruebas de la Copa del Mundo y en 2014 disputó sus segundos Juegos, en Sochi (Rusia). ¿Qué recuerdos tiene?

R: Pues que eso ya fue algo buscado. Queríamos ir a esos Juegos; y, además, a hacer un buen resultado. Pero tuve la mala suerte de que en cuartos de final, cuando iba segundo, por detrás de 'Luki' (Eguibar) en la misma ronda, en un doble caí sobre los talones y me fui al suelo.

Fue una putada, pero es lo que toca, en nuestro deporte.

P: Y por último, de grandes eventos, ¿qué recuerda de los Mundiales de Kreischberg (Austria), de hace dos años? Fue noveno.

R: No estaba en mi mejor momento, físicamente. Tuve un par de 'problemitas' en uno de los peraltes, que fue donde acabaron adelantándome; pero acabé contento.

P: Este año fue cuarto en la Copa del Mundo de Feldberg (Alemania). ¿Está contento, o quería más?

R: Hombre, es la medalla de chocolate, pero no está mal estar en la final, aunque me hubiera gustado haber estado en el podio.

P: ¿Con qué objetivo viene a los Mundiales de Sierra Nevada?

R: Con el de una medalla de oro.

P: ¿De oro?

R: Sí, sí. De oro, de oro.

P: Pues ya puestos, podría aspirar, incluso, a dos medallas, ¿no? Por equipos ya ganaron esta temporada una vez, en Montafon (Austria).

R: En individuales aspira a una. Pero tengo claro que si Lucas y yo nos encontramos a gusto podemos ganar una medalla de oro por equipos

P: O sea, que no es el 'tapado'.

R: No. Yo vengo aquí a llevarme todo lo que pueda (ríe).

P: Pues que, precisamente ahora, debute la prueba por equipos en unos Mundiales es algo estupendo, ¿no?

R: Sí. Y mejor que mejor que la hayan incluido este año, en el que ya hemos ganado. Y además aquí, en casa.

P: Un Mundial en España ya lo es, pero que encima compita usted en su propia casa, como quien dice, debe de ser precioso, ¿no?

R: Yo competí en el Mundial de La Molina (en 2011), que es España. Pero aquí estoy en mi casa. Sierra Nevada es mi estación desde que tenía cinco años. Es algo que me hace mucha ilusión.

P: ¿Quiénes serán los rivales a batir?

R: En el boardercross hay veinte o treinta que podemos estar cualquiera en la final, así que no se puede hacer ningún pronóstico de lo que pueda pasar.