Guardia Civil cree "raros" casos de Bollullos y no descarta ninguna hipótesis

Bollullos , 9 mar .- El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, ha calificado hoy de "raros" los dos casos de intento de secuestro de menores denunciados en Bollullos (Huelva) y ha indicado que "no se descarta ninguna hipótesis".

En declaraciones a los periodistas en Bollullos, donde ha participado en una reunión con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos; el alcalde, Rubén Rodríguez; y el subinspector jefe de la Policía Local, José Miguel Moreno; ha indicado que "no es normal que se dé un caso de que quieran sustraer a un niño a una madre andando y que, encima, se den dos en una misma población".

"Nos ponemos en la hipótesis más peligrosa y en ello estamos trabajando pero no creemos que haya ninguna mafia, no son normales estos hechos", ha incidido Romero, quien ha apuntado que aún no hay ningún sospechoso ni se ha podido localizar la furgoneta que las denunciantes de los dos casos describieron como el vehículo en el que iban los presuntos secuestradores.

Romero ha destacado que el dispositivo de seguridad que, en un primer momento, tras la denuncia del domingo 5 de marzo, se estableció en la localidad está extendido a toda la comarca del Condado de Huelva.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana: "El factor preventivo lo puede realizar cualquier persona comunicando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquello que le genere inquietud o que aprecien como raro".

Romero ha insistido en que "se está trabajando todo, cualquier tipo de indicio se mira con detenimiento, tenemos grandes profesionales y están de lleno trabajando en este tema" y en que "no se descarta nunca nada, las hipótesis pueden ser muchas y todas las afrontamos, en este caso al ser un delito más grave nos ponemos en lo peor y en ella trabajamos" y para ello "empleamos el máximo número de personal tanto en el factor preventivo como el de investigación".

Una de las tareas que se están llevando a cabo es el visionado de las imágenes de las distintas cámaras de seguridad instaladas en Bollullos Par del Condado para poder obtener alguna pista sobre los presuntos autores de los intentos de secuestros a menores denunciados en la localidad.

Así lo ha señalado el alcalde Rubén Rodríguez, quien ha precisado que "se están desmenuzando minuto a minuto todas las imágenes de entrada y salida de vehículos al pueblo registradas en cámaras estratégicas que, afortunadamente, hay instaladas en el municipio y esperamos obtener algún dato que nos lleve a alguna pista en concreto".