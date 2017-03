La cruda mirada de Isabel Coixet como fotógrafa de instantes, protagonista

Málaga, 9 mar (EFE).- La mirada de la cineasta Isabel Coixet en busca de expresiones crudas, sin artificios, con la que observa el mundo es la protagonista de la exposición "Faces", estrenada hoy en Málaga y compuesta por 52 pequeños retratos en blanco y negro que ahondan en este rol de la creadora, que pretende recoger instantes.

"Yo no soy fotógrafa profesional", ha señalado Coixet durante la presentación de la muestra en el centro cultural La Térmica, por lo que "todas las fotos de la exposición están asociadas a momentos de mi vida personal", por lo que las escenas entre rodajes, actores o familiares son los objetivos de su cámara.

Coixet recoge en pequeños mensajes que acompañan los retratos el contexto de cada instantánea: junto a la fotografía de su padre, tomada pocos meses antes de su muerte, la cineasta indica ""Mi padre siempre decía eso de 'Mi amigo, Antonio Quinn...' o 'Mi amigo Robert Taylor', y de pequeña pensaba que eran amigos suyos de verdad".

La de Juan Coixet es la única toma de alguien no famoso en el conjunto expositivo, aunque para la directora se trataba de un hombre "con un cierto parecido a actores como Paul Sorvino".

"Siempre son momentos muy puntuales, nunca he hecho posar. Le tengo mucho respeto a la fotografía. Yo hago fotos de rostros que me interesa, pero eso no sé si es ser fotógrafa", se ha cuestionado la creadora de películas como "Mi vida sin mí" (2003) o "La vida secreta de las palabras" (2005).

"Faces" está compuesta por retratos pequeños, un formato que "obliga al espectador a entrar en comunión con cada fotografía" porque a Coixet "le gusta la cosa de la foto que impone, que crea la mirada, que crea complicidad".

Tim Robbins, Sergi López, Sergio Castellitto, Juliette Binoche, Tilda Swinton o Penélope Cruz son algunos de los actores protagonistas de la exhibición, que también acoge imágenes del escritor, pintor y crítico de arte británico John Berger, fallecido este año y quien enseñó a Coixet "a mirar, a reconstruir miradas".

"Las fotos son para que uno las mire, las disfrute, le atraigan, no le atraigan, que le hipnoticen o no le hipnoticen. Yo espero que las mías gusten e interesen", ha manifestado la cineasta, que se encontraba acompañada del presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ente del que depende La Térmica.

La exposición "Faces" supone, para Bendodo, "un paso más" en la "programación de primer nivel y calidad de La Térmica" con la suma del nombre de Coixet al "magnífico plantel de grandes artistas" que han pasado por este centro.