Aznar cree que "no es razonable confiarlo todo a inercia de una recuperación"

Córdoba, 9 mar (EFE).- El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES,José María Aznar, ha alertado hoy de que España no se puede permitir "el dilema entre estabilidad y reformas", y ha avisado de que "no es razonable confiarlo todo a la inercia de una recuperación" que debe seguir recibiendo un impulso.

Aznar ha impartido hoy una conferencia enmarcada dentro de las jornadas del Colegio de Abogados de Córdoba sobre el futuro del Poder Judicial, y ha aprovechado para expresar su "preocupación" porque "el estado de fragmentación parlamentaria, sin que se hayan podido definir mayorías claras, puede ofrecer estabilidad, pero no ser capaz de impulsar reformas".

En este marco, ha insistido que España necesita tanto estabilidad como reformas, ya que no es razonable "confiarlo todo a la inercia de una recuperación que ofrece indicadores de crecimiento y empleo muy positivos pero que debe seguir recibiendo impulso".

"Esa necesidad es aún más imperiosa si nos damos cuenta de que el entorno no va ayudar. Nos esperan tiempos de incertidumbre, de freno proteccionista, de dudas sobre el proyecto europeo y de puesta en cuestión de las reglas del juego", ha añadido Aznar, que ha alentado a reclamar "el impulso reformista para mejorar la calidad de las instituciones y las leyes".

Para el expresidente del Gobierno, las reformas son parte de este "impulso", en el que el Derecho sería "la piedra angular de la arquitectura social".

"Si el Derecho, la norma, se vuelve movediza e insegura, el resultado serán instituciones debilitadas, ciudadanos desprotegidos e intereses legítimos comprometidos", ha especificado el expresidente, que cree que "el primer factor fundamental es tener un sistema institucional sano, algo que es difícil cuando se cuestiona permanentemente las instituciones".

Ha señalado que "la seguridad jurídica es esencial y no podemos considerarla como un valor ya para siempre" y ha alertado de que "la ponen en cuestión" los que "sustituyen el razonamiento jurídico por un discurso ideológico" y "las posiciones rupturistas de nacionalismos y populismos", que "contraponen la democracia a la ley".

No obstante, ha reconocido que, por distintas razones, la justicia se está viendo obligada a actuar sobre cuestiones que no son de su ámbito, y eso produce "distorsiones" ya que "la función de la justicia está en aplicar la ley y buscar responsabilidades", pero no "responsabilidades políticas".

"La imagen que se establece de la justicia está ensombrecida por el trazo grueso de la demagogia y el espectáculo", ha dicho también el expresidente, que echa en falta "mayor esfuerzo en la información y análisis de las resoluciones judiciales".