Rafael Campanero: noventa años en blanco y verde

Córdoba, 8 mar (EFE).- El presidente de honor del Córdoba y socio número uno de la entidad, Rafael Campanero, recibirá mañana un homenaje de la ciudad bajo la leyenda '90 años de amor por Córdoba', un club que para él es como "si fuera de la familia" por su noventa años de dedicación a él.

Campanero dijo a EFE que espera un día "muy emotivo y precioso", y que tiene unas sensaciones que no es "capaz de expresar con palabras" porque, además de ser "un honor", este reconocimiento supondrá "reencontrarse con mucha gente después de tantos años de lucha y trabajo", lo que consideró que será "muy bonito".

Entre los asistentes al homenaje al dirigente, estará el exseleccionador nacional Vicente Del Bosque, fichado por Campanero en el regreso del Córdoba a Primera a principios de los setenta.

Rafael Campanero Guzmán, nacido en Almodóvar del Río (Córdoba) el 28 de julio de 1926, dirigió al Córdoba hasta en tres etapas logrando otros tantos ascensos como presidente: a Primera (1970-71), a Segunda B (1984-85) y el último, hace menos de una década, cuando devolvió al equipo a Segunda A en la campaña 2006-07.

"Cuando me anunciaron que me iban a dar este homenaje lo primero que pensé es si era justo, a la par que me halagaba mucho", subrayó el veterano mandatario, que espera un día "muy emocionante" y para el que quiere estar "entero" para afrontarlo con "más alegrías que lágrimas" con los casi 300 invitados, entre los que habrá exfutbolistas y entrenadores de sus distintas etapas en el club.

De sus vivencias de noventa años, Campanero señaló que se queda "sin duda con los momentos de tres ascensos totalmente distintos"; y añadió que, posiblemente, "lograr sacar al equipo de la Tercera División" fue el que más sintió porque de "no haberlo conseguido se podría haber puesto en peligro la existencia del club".

Calificó de "muy importante" el último ascenso cordobesista de su etapa entre 2006 a 2009, y dijo que sigue "con sufrimiento" la marcha actual del equipo porque volver a Segunda B sería "una ruina mayor que años atrás", aunque confesó que él seguiría siendo presidente de honor "hasta en regional si hace falta".

Después de toda una vida de entrega al Córdoba, Rafael Campanero confesó que, por encima de todo, le gustaría que su legado fuese recordado "con cariño" porque con ese sentimiento lo dio todo por el cordobesismo.