La RTVA incluirá criterios de paridad en espacios de información deportiva

Sevilla, 7 mar (EFE).- Canal Sur TV y Canal Sur Radio tendrán que incluir el criterio de paridad en los espacios dedicados a la información deportiva e incorporar la perspectiva de género en el libro de estilo de este tipo de contenidos, según la iniciativa de Podemos aprobada hoy por unanimidad en el Parlamento autonómico.

"Invisibilizar a las deportistas es machista y una forma de perpetuar la desigualdad", ha sentenciado en rueda de prensa la coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, durante la presentación de la propuesta, junto con la alpinista andaluza Victoria Vega.

La líder de la formación morada ha esgrimido que la proposición se basa en un informe de la Consejo Audiovisual de Andalucía que recoge la baja visibilización del deporte femenino frente al masculino en la cadena pública.

"Es necesario adoptar medidas concretas para visibilizar el deporte femenino porque es la mejor manera de garantizar que haya cada vez más niñas que se referencien en nuestras deportistas", ha asegurado.

El diputado y portavoz en Deportes David Moscoso ha sostenido, por su parte, que el tratamiento que da a las mujeres la programación deportiva de la RTVA es el "peor baluarte del machismo y traslada una visión patriarcal".

Por ello, se ha mostrado partidario de dar un giro a estos contenidos y de garantizar la presencia de las mujeres deportistas en los programas del ente público, tendencia que -a su juicio- debería extenderse a los medios privados.

Victoria Vega, del equipo nacional alpinismo femenino, ha lamentado que las deportistas "no existimos en los medios", de lo que se deduce que "no somos importantes porque se supone que lo que no sale no lo es".

Esta situación, según la alpinista, provoca la carencia de referentes femeninos en el deporte y sitúa a las mujeres en un "círculo vicioso" ya que la invisibilidad afecta a la posibilidad de conseguir patrocinadores para la práctica del deporte.

La proposición no de ley aprobada insta a la dirección de la RTVA a poner en marcha planes formativos en materia de género destinados a los profesionales del periodismo deportivo, en colaboración con la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, los operadores de radio y televisión, las instituciones de enseñanza superior y las entidades y asociaciones feministas.

Podemos plantea también un estrategia de comunicación para los medios de titularidad pública dirigida a promover la igualdad de género y la lucha contra las violencias machistas en el deporte y la información deportiva.

Igualmente, demanda al ente público a adscribirse a la Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte (1994) y al Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte del Consejo Superior de Deportes (1999).