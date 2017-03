Melilla localiza unos 40 establecimientos abiertos sin tener licencias

Melilla, 7 mar (EFE).- La Ciudad Autónoma ha localizado alrededor de 40 establecimientos comerciales y hosteleros en Melilla que han abierto al público sin tener las correspondientes licencias de obra, de final de obra y de apertura, por lo que la Consejería de Fomento se ha puesto en contacto con ellos para pedirles que cumplan la normativa.

El portavoz del Gobierno melillense, Manuel Ángel Quevedo, ha respondido así en rueda de prensa a las declaraciones que ayer hizo el diputado socialista en la Asamblea, Francisco Vizcaíno, sobre las dificultades que estaban atravesando una docena de establecimientos porque la Ciudad Autónoma les había dado un mes de plazo para adaptarse a la normativa de accesibilidad.

Quevedo ha puntualizado que Vizcaíno "o no se ha enterado bien o le han engañado", ya que no se está pidiendo que se adapten a ninguna normativa nueva, sino que Fomento está pidiendo el cumplimiento de la legalidad porque se ha detectado que están abiertos al público cuando "las obras no podrían estar hechas" al no haberle sido concedida la licencia.

El portavoz ha defendido la "especial sensibilidad" que la Ciudad Autónoma tiene con los pequeños comercios, pero ha insistido en que no puede "mirar a otro lado" porque aunque se les esté diciendo por carta "de manera bastante paciente" que no pueden ejercer su actividad sin licencia y tienen que cumplir la normativa, "los plazos se agotan".

Al hilo, el también consejero de Coordinación y Medio Ambiente ha advertido de que la Ciudad Autónoma va a llevar a cabo una actuación "importante, constante y con penalizaciones" ante la proliferación de "establecimientos raros" en el extrarradio, donde se están aprovechando terrenos no urbanizables como almacenes y aparcamientos.

Se han contabilizado casi 30 denuncias al respecto, de ahí el "aviso a navegantes" que ha lanzado Quevedo, que ha asegurado que la Ciudad Autónoma piensa quitar esos establecimientos y sancionarlos, para lo que la Consejería de Fomento ya ha levantado expedientes urbanísticos a muchos de ellos porque la contaminación a la que están sometiendo aquellos terrenos no se puede consentir.