Grabaciones de Aljaraque muestran a edil Martín convencido de no apoyar PSOE

Aljaraque , 7 mar .- El edil de Sí se Puede en Aljaraque (Huelva), Francisco Martín, señalado en unas grabaciones por aceptar un presunto soborno para apoyar una moción de censura, se negó a apoyar al PSOE unos días antes, con frases como "no pienso sentarme con esta gentuza, con esta peña de mierda".

Unas afirmaciones que forman parte de las diligencias abiertas por un juzgado de Huelva tras la denuncia de un asesor de esta formación, una vez que Sí se Puede aprobó en diciembre pasado unirse al PP en una moción de censura contra el PSOE, pero el 10 de enero, días después de esta última grabación a la que ha tenido acceso Efe, se celebró una reunión en la que se habría ofrecido un puesto de trabajo a su esposa en una empresa pública, y la moción se retiró.

En las citadas grabaciones, que la pasada semana fueron entregadas al juzgado que lleva el caso, Martín se comunica con su compañero de partido, Pedro Escalante, y el denunciante a los que indica que para cambiar su decisión "tendréis que convencerme de otra forma. No pienso hacer ningún movimiento que cambie nada. Si tuviera que hacer algo con esta gente, te doy mi palabra de que mando el Ayuntamiento y a la Concejalía a tomar por culo".

"Mucho tienen que cambiar las cosas para que el día 16 (fecha prevista en enero para el Pleno de debate de la moción) no aprobemos la moción", dice, en unas grabaciones en las que se alude al secretario general del PSOE, Ignacio Caraballo, como alguien que está al corriente de esta "negociación", que habría culminado, como se refleja en otra de las grabaciones, con la concesión de empleo a la esposa, con la mediación de José Luis Rodríguez, un conocido sindicalista onubense de CCOO.

"Caraballo ha dicho que adelante con lo que propusimos anoche y que se presione a la gente de aquí de Aljaraque para se acepte de forma inmediata. Imagino que están cerrando cómo lo hacemos y nos citarán para vernos", señala la grabación.

En la misma, Escalante aclara a su compañero Martín el sentido de las negociaciones, asegurando que "es lo que estaría buscando el PP si estuviera en el otro lado, intentar que lleguemos a un acuerdo (...) y utilizan todas sus armas, que son el presidente de la Diputación u otro que estuviera por aquí".

Ayer, Ignacio Caraballo se refirió a este tema para remitirse a un comunicado publicado días atrás por el PSOE: "No pienso decir más nada no vaya a ser que se cambien mis palabras y no voy a correr ese riesgo, estamos tranquilos, hemos dicho lo que teníamos que decir y el PSOE ha jugado el papel que tenía que jugar", dijo.