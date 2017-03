Díaz urge al Gobierno a aplicar los acuerdos de acogida a refugiados sirios

Sevilla, 7 mar (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha urgido hoy al Gobierno central a que aplique cuanto antes los acuerdos suscritos en el Congreso de los Diputados y en la Conferencia de Presidentes autonómicos para que España acoja a 16.000 refugiados sirios, en especial a menores no acompañados.

Díaz, quien ha asistido a la presentación en España del informe de Save the Children sobre las secuelas psicológicas que padecen los niños sirios tras años de guerra, celebrada en Sevilla como "reconocimiento" a la política de inmigración de la Junta de Andalucía, ha lamentado las dificultades que, en su opinión, el Gobierno central aplica a las iniciativas del Ejecutivo andaluz para acoger a estos refugiados.

"No estamos haciendo lo que tenemos que hacer; nuestra capacidad acogimiento no se está llevando a cabo y no podemos mirar hacia otro lado cuando hay muchos niños que están siendo sustraídos por las mafias en las fronteras europeas", ha advertido.

La presidenta andaluza ha criticado que Europa carezca de una política de asilo a refugiados y ha alertado de que la sociedad se acostumbre a ver en los telediarios imágenes de inmigrantes ahogados cuando intentan llegar a las costas europeas, cuando hace solo año y medio, la escena del cadáver del pequeño Aylán "conmocionó y avergonzó a Europa".