Nueva grabación implicaría secretario PSOE Huelva en caso de Aljaraque

Huelva, 6 mar (EFE).- Una nueva grabación relacionada con el presunto soborno para la retirada de la moción de censura contra la alcaldesa socialista en Aljaraque, señalaría al secretario del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, como la persona que dio "el visto bueno", algo ante lo que el dirigente "se siente tranquilo".

Así lo ha manifestado hoy a preguntas de los periodistas sobre este nuevo audio, que ya investiga el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, en las que se ha remitido al comunicado que hizo público el PSOE cuando se conoció la denuncia, en el que la formación dejaba claro que "nunca negocia situaciones laborales de nadie".

En esa grabación, según han adelantado los diarios El Mundo y La Razón, se recoge una conversación entre el vecino que denunció el caso ante el juez, M.A.A., y el concejal de Sí se Puede Pedro Escalante, que también pertenece a CCOO.

En ella, el concejal afirma que Caraballo "ha dado el visto bueno" y ha dicho que "para adelante" a la contratación de la mujer del otro concejal de Sí se Puede, Francisco Martín, en la empresa pública Aguas de Huelva.

"Eso no debe saberlo nadie. Es una cosa nuestra que no debe salir de los que estábamos allí en la mesa con Caraballo", afirma el concejal Escalante, quien añade que, de esta forma, "protegen" a Francisco Martín.

Caraballo ha incidido en que se remite al comunicado: "No pienso decir más nada no vaya a ser que se cambien mis palabras y no voy a correr ese riesgo, estamos tranquilos, hemos dicho lo que teníamos que decir y el PSOE ha jugado el papel que tenía que jugar".

Además, ha insistido en que "cada uno puede decir lo que le dé la gana, yo estoy tranquilo y nos ceñimos al comunicado que dimos ese día".

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que con este nuevo audio "todo apunta a que absolutamente toda esta trama estuvo orquestada por Caraballo".

Ha añadido que la grabación "cuestiona las afirmaciones vertidas por Caraballo la semana pasada en las que aseguraba que todo el proceso llevado a cabo por el PSOE se había hecho con toda la legalidad del mundo".

El parlamentario andaluz de Ciudadanos, Julio Díaz, también se ha pronunciado al respecto, indicando que "parece que el tema aún se enreda más", calificando de "kafkiano" todo lo que está sucediendo.

"Hay formaciones políticas como Sí se Puede y el PSOE y los responsables que parecen estar en el tema tendrán que dar explicaciones políticas y, parece ser también, que en sede judicial; aquí cada palo habrá que aguantar su vela, a nosotros lo que nos apena es la inestabilidad que hay en el municipio", ha dicho.

Con respecto a la petición de dimisiones, ha señalado que "Ciudadanos siembre tiene el listón en el mismo sitio, en el momento que hay imputación y la cuestión clara, pedimos dimisión sin problemas".