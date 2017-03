Junta pide "subsanación inmediata" de irregularidades en centro discapacidad

Málaga, 6 mar (EFE).- La Inspección de la Junta de Andalucía ha instado a la Diputación de Málaga a la "subsanación inmediata" de las irregularidades detectadas en el centro de discapacitados psíquicos Guadalmedina, según se revela del informe extraordinario solicitado por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social.

El escrito, redactado el 1 de marzo y al que ha tenido acceso Efe, señala un "gran deterioro en el mantenimiento del centro en todas sus instalaciones en relación a la pintura, persianas, puertas y marcos", si bien indica que "en inspección ocular no se aprecia la existencia de roedores ni insectos" y que la higiene es "adecuada".

La visita de la Inspección de la Junta fue solicitada, según revela el informe, de manera extraordinaria por la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González, tras la denuncia pública que hizo a finales de febrero el portavoz socialista en la Diputación malagueña, Francisco Conejo.

Conejo acusaba al ente provincial de "tapar las vergüenzas con pintura y colchas" tras encontrar en una visita al centro heces en una habitación, "humedades en buena parte, óxido en la cocina, camas en un estado lamentable, ventanas y persianas rotas, mobiliario antiguo y en pésimo estado e incluso una cucaracha".

La Junta, que ya realizó una primera inspección al centro Guadalmedina el 23 de febrero en la que se pedía el arreglo de los incumplimientos, abogaba en el documento por realizar exámenes de seguimiento hasta comprobar la subsanación de las deficiencias y en la que se informaba de su tipificación como "muy graves".

En la segunda visita, según manifiesta el informe y que tuvo lugar seis días más tarde, se mantuvieron "las mismas irregularidades" a excepción de "la limpieza a fondo de un dormitorio, la retirada de los tres sillones deteriorados y la presentación del certificado de desinsectación y desratización".

Por ello, la Junta vuelve a pedir a la Diputación "la subsanación inmediata de incumplimientos detectados" y a presentar compromiso de las reparaciones y obras a acometer -con sus correspondientes plazos- al poder suponer una infracción muy grave en virtud a la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad de Andalucía.

Sin embargo, según ha manifestado en declaraciones a Efe la diputada de Servicios Sociales de la institución, Lourdes Burgos, el edificio del centro Gualdamedina es "ciertamente antiguo y data de los años cincuenta" pero "está en constante mejora" y "no se para de trabajar"; "las condiciones higiénicosanitarias son perfectas".

Las acusaciones vertidas por Conejo "no tienen mucho sentido" para Burgos, ya que "se ha pintado, se han arreglado las humedades y se ha llevado a cabo la desratización", aunque los últimos arreglos no se han podido finalizar debido "a las últimas lluvias, que no han permitido que se seque la pintura después de haber picado las humedades".