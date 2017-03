La Junta de Andalucía critica la "cruzada" del PP contra la coeducación

Sevilla, 6 mar (EFE).- La Junta de Andalucía, que ha sostenido hoy que no está obligada a financiar una educación que no respeta el principio constitucional de no discriminación por razón de sexo, ha criticado hoy la "cruzada" del PP contra la coeducación.

La Consejería de Educación ha pedido al PP que se sume "a la fiesta" del 8 de marzo" defendiendo un modelo de educación en el que niñas y niños puedan aprender "fomentando el desarrollo de sus capacidades sin sesgos de género y contribuyendo a asentar un nuevo modelo social que propicie y consolide unas relaciones entre hombres y mujeres plenamente igualitarias".

En un comunicado, ha criticado la "cruzada" de los populares contra la coeducación y "su férrea defensa" de los colegios que segregan, lo que considera "coherente" con su ideología, aunque a continuación ha señalado que la Junta "no está obligada" a financiar una educación que no respeta el principio constitucional de no discriminación por razón de sexo.

Según la Consejería, en la actual convocatoria general de Conciertos se está procediendo "de igual manera" que en años anteriores (2009 y 2013) y se ha propuesto la denegación de las unidades de entrada de 9 centros educativos que imparten enseñanza no mixta.

También recuerda que desde el año 2013 tres centros han modificado su estatus para acoger niños y niñas, y que los centros de educación diferenciada ya han recibido las Propuestas de Resolución en sentido denegatorio y conforme al procedimiento.

Los titulares -agrega- pueden realizar las alegaciones que estimen procedentes en derecho, que serán analizadas y valoradas por la Administración.

La Consejería aclara, además, que solo se va a retirar de la oferta las unidades del nivel de acceso a las enseñanzas y que el alumnado ya escolarizado continuará con el concierto educativo, lo que se resolverá por un año hasta contar con un pronunciamiento judicial sobre el fondo de la cuestión.