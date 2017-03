Shirley Davis: me halagan que me reconozcan pero sólo quiero que el soul viva

Ceuta, 5 mar (EFE).- La británica Shirley Davis, considerada como la nueva diva del soul o la gran revelación de la música negra, ha señalado que es un "honor" que la crítica la reconozca pero ha dejado claro que su objetivo es aportar "mi grano de arena" para que el soul "viva y se reconozca".

Afincada en Madrid desde hace un año y medio, cuando cambió Australia por la capital española, Shirley Davis (Londres, 1974) ha manifestado en una entrevista con Efe que "siempre me he sentido responsable, a pesar de no recibir tantos halagos como ahora, pero es muy satisfactorio tener este eco y que la progresión haya sido rápida".

Para ello, su aportación en este género pasa por "aportar mi grano de arena, aunque la gente me comenta que es curioso que se haga en España, donde al principio no pensaba, pero en este país he encontrado gente comprometida con el soul así como con un público que entiende las letras".

Un ejemplo del soul español lo ha encontrado en la banda "The Silverbacks", "porque ha sido una parte muy importante de cómo ha funcionado el proyecto, ya que he tenido mucha confianza en la banda y un apoyo sólido para tirar hacia arriba".

El soul es la música que le ha abierto este camino de reconocimientos. "Hay que buscar un proyecto sólido, que conecte con la gente y apostar por él, el público va respondiendo y vamos creciendo. En las redes sociales recibo apoyos y comentarios a diario y esto es una muestra de que a la gente le está llegando".

La inglesa, hija de jamaicanos, actuó anoche en La Sala Café de Ceuta de la mano del programa "Girando por Salas" (GPS) con su banda madrileña "The Silverbacks", después de haber decidido abandonar Australia. "Ha sido un gran cambio en lo personal y en lo profesional, necesité mucha fuerza y esfuerzos pero me está recompensando".

Shirley Davis, a la que muchos consideran el gran descubrimiento de la escena soul europea en muchos años como dejó dicho la reconocida Sharon Jones, ha dicho que en Australia "estaba haciendo cosas variadas pero dentro de un mismo marco, por lo que me apetecía salir de ese marco habitual y buscar un reto, de ahí que estoy muy agradecida".

En su opinión, la música "me ha hecho convertirme en la mujer que soy ahora, voy incorporando experiencias de mis viajes y la música es mi vida desde hace veinte años, ha sido un viaje largo pero muy enriquecedor".

La británica, que ha sido parte de la banda de Wilson Picket, telonera de Marta Whitney y amiga de Sharon Jones -los tres pilares de su forma de entender el soul-, ha resaltado que para poder triunfar "tienes que construir una cadena con muchos eslabones".

Shirley Davis está de gira nacional presentando el disco "Black Rose". "Estoy muy a gusto con la banda, cada miembro aporta cosas distintas para el sonido del proyecto, formamos una familia y estamos teniendo un buen reconocimiento a nivel internacional", ha comentado a Efe.

El sonido del soul lo integran, bajo su punto de vista "canciones que representan amor, emociones fuertes y vivencias vitales importantes, lo cual ofrece un disco con resultado muy intenso".

Aparte de los conciertos en distintas salas nacionales, la británica afrontará otros proyectos a corto plazo. "Dentro de un mes vendrá a España el guitarrista de Sharon Jones y luego voy en abril a Japón para grabar con una banda de funk, además de seguir la gira con la banda de Girando por Salas por Ibiza, Logroño ...".

Su primera visita a Ceuta le ha dejado una experiencia muy positiva. "Es muy bonito venir al continente africano y a una ciudad española", ha añadido.