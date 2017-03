El bailaor Ángel Muñoz busca crear un nuevo vocabulario en torno al flamenco

Jerez de la Frontera 5 mar .- El bailaor Ángel Muñoz presenta mañana lunes su espectáculo 'Claroscuro' en el XXI Festival de Jerez, un montaje en el que introduce la música electrónica en directo y donde pretende crear un nuevo vocabulario en torno al flamenco.

Muñoz ha explicado en rueda de prensa que el objetivo que se traza es "abrir nuevas vertientes y ventanas para seguir buscando", algo que ha sido posible gracias a la participación de Daniel Muñoz 'Artomático', que asume la dirección del montaje.

"Él sabe lo que busco, lo que me gusta y hasta lo que no he buscado y me gustaría encontrar", explicó el bailaor, que ha reconocido que se quedó "impactado" cuando 'Artomático' le propuso la idea de este 'Claroscuro'.

Sobre el escenario, el baile de Ángel Muñoz estará acompañado por Miguel Ortega (cante y guitarra), Diego Villegas (saxo, clarinete, flauta y armónica) y 'Artomático' (música electrónica en vivo, samplers y secuenciadores).

La nueva obra del bailaor se divide en siete números y cada uno de ellos se relaciona con los diversos matices de la luz.

En cada número aparecen uno o varios palos del flamenco: desde la granaína y malagueña del inicio hasta los tangos, soleá apolá y bulería del tramo final de la propuesta.

La undécima jornada del XXI Festival de Jerez incluye también la actuación de la bailaora gaditana María Moreno, que presentará el espectáculo 'Alas de recuerdo' dentro del ciclo 'Solos en Compañía'.

Moreno estará acompañada por el cante poderoso de Enrique 'El Extremeño', Pepe de Pura y Matías López 'Mati'; y la guitarra de Joselito Acedo.

'Alas de recuerdo' se estrenó en la pasada Bienal de Sevilla y fue concebido coincidiendo con el fallecimiento del padre de María Moreno.

Por este motivo, la bailaora gaditana reconoce que ahora puede llevarlo a las tablas "desde la calma", lo que le permite expresarse con más soltura y liberada en parte del ahogo propio de las fuertes emociones.

Será la primera vez que María Moreno asuma el protagonismo de un espectáculo en el Festival de Jerez, ya que en ocasiones anteriores intervino acompañando a otras figuras del baile, como Eva Yerbabuena, en cuya compañía se enroló cuando apenas contaba 17 años.