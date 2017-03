Valverde: "Tengo sensación de que somos un gran equipo, pero debemos ganar"

Lezama , 4 mar .- Ernesto Valverde subrayó que partidos como el del pasado jueves en el Sánchez Pizjuán le reafirman en la "sensación" de que el Athletic Club "es un gran equipo", aunque admitió que necesitan "poner la guinda, que es ganar".

"De nada sirve dominar si al final no consigues materializarlo en resultados, pero el equipo está bien. El otro día demostramos que estamos dispuestos a luchar por todo y que todo el mundo nos tiene que tener en cuenta", señaló el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa al partido frente al Málaga.

Valverde añadió que no están "teniendo suerte de cara al gol", aunque está convencido de que cuando empiecen a "materializar las ocasiones" al Athletic va a "ir muy hacia arriba, seguro".

"Somos un equipo que no se ha relacionado mal con el gol en los últimos años, entiendo que es una cuestión puntual. Debemos seguir insistiendo y generar ocasiones, que es la garantía de hacer goles. Cuando generas mucho al final lo consigues", incidió.

De cara al choque de mañana, el 'Txingurri' destacó "el estado de necesidad" con el que llegará el Málaga a San Mamés después de los últimos resultados y, sobre todo, de esa última derrota frente al Betis en La Rosaleda que el técnico rojiblanco considera que hizo "daño" al equipo dirigido por Marcelo Romero.

Valverde recordó que en los dos últimos partidos frente al Málaga su equipo sufrió sendas expulsiones en la primera parte -las de Mikel San José en San Mamés, la pasada temporada y la de Mikel Balenziaga en La Rosaleda, en la primera vuelta- por "situaciones parecidas de repeler entradas de ellos".

"Ahí nos tenemos que calmar. Son partidos calientes y queremos tener tres puntos más", añadió Valverde, quien dispondrá para este partido a Aymeric Laporte, ya recuperado del golpe que sufrió en la cresta ilíaca hace dos semanas en Mestalla, aunque mantiene las bajas seguras de Aritz Aduriz, Óscar de Marcos, Sabin Merino y Kepa Arrizabalaga.

Además, mantendrá hasta última horas las dudas de Beñat Etxebarria, Mikel Balenziaga e Íñigo Lekue, que acabó con una ligera sobrecarga el encuentro del Sánchez Pizjuán.

Por último, cuestionado sobre su futuro y si la marcha de Luis Enrique del FC Barcelona podría acelerar su decisión de seguir o no en el Athletic, Valverde volvió a incidir en su habitual discurso.

"No creo. Intento ser concreto y directo. Entiendo las informaciones, son parte del paisaje. Pero de ahí a que desde esta parte de la mesa profundice cuando son elucubraciones no lo termino de ver. Lo que tengo que hacer es centrarme en mi equipo, más o menos como he hecho hasta ahora", zanjó.