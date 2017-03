Moreno: A Díaz le corresponde decidir, pero no tiene la cabeza en Andalucía

Málaga, 4 mar (EFE).- El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que no le "importa" qué decisión tomará Susana Díaz sobre su futuro político, porque "es una decisión personal y sólo le corresponde tomarla a ella", pero sí le importa que "el último año y medio no ha tenido la cabeza en Andalucía".

Moreno, que ha participado en Málaga en un acto con afiliados del partido, ha resaltado que "ya es un clamor" que la presidenta de la Junta "ha abdicado de su responsabilidad y ha abandonado Andalucía".

Ha añadido que en los últimos meses los objetivos de Díaz "no han estado guiados por mejorar la calidad de vida de los andaluces", sino "inspirados en objetivos relacionados con su carrera política y sus ambiciones personales".

También ha criticado el acto del PSOE-A hoy en Sevilla con motivo del Día de Andalucía "utilizando una vez más los símbolos y las instituciones que son de todos los andaluces".

El líder del PP-A se ha referido además a las informaciones que señalan que la Junta "tiene ya casi 5.000 millones de euros de deuda" y que "la maraña de agencias y empresas de la Junta, plagada de altos cargos del PSOE muy bien pagados, perdió 2.800 millones en 2015".

"Me hierve la sangre que haya personas de 60, 70 u 80 años esperando en las urgencias amontonadas, que digan que no hay dinero para que los chicos hagan la Formación Profesional, que no haya para los niños con problemas educativos y que por otro lado se dilapiden 2.800 millones de todos", ha resaltado Moreno.

Respecto al próximo congreso regional del PP, ha asegurado que será "el más participativo de la historia del partido" y servirá para "lanzar el mensaje a la sociedad de que hay un proyecto político dispuesto a sacar a Andalucía del agujero en el que la han metido 36 años de gobierno socialista".

Ha destacado que el PP-A ha conseguido que se inscriban 14.000 afiliados, con lo que es "la organización política de toda España en el que mayor número de inscritos se ha producido en las últimas semanas".

Este congreso llega después de tres años en la presidencia del PP-A que "no han sido fáciles", ha admitido Moreno, que en este periodo ha dado por Andalucía "siete vueltas al mundo en kilómetros".

"Llegué en un momento complicado y adverso en términos electorales y me estrené con sonoras derrotas, que asumo, porque para saber ganar hay que saber perder", ha reconocido.

Según Moreno, la situación de Andalucía se debe a que ha tenido "malos gobiernos", pese a que "no siempre lo ha hecho mal el PSOE" y hubo "una primera etapa de gobierno autonómico con innovación y mejoras, pero fue muy corta, rápidamente se instalaron en la complacencia y se acostumbraron a ganar elecciones sin despeinarse".

"Ahora hay mucha gente que ha votado honestamente y de manera positiva al PSOE, pero está cansada, mucha gente ya no se calla, sale a la calle a manifestarse y está pensando en votar al PP", ha asegurado el dirigente popular.

Moreno ha subrayado que el PP es "la única alternativa al PSOE" y que, "pese a las múltiples etiquetas que le coloca la propaganda del socialismo, es un partido moderado, centrado, con sentido común, integrador y donde cabe todo el mundo".

Ha asegurado que sabe que la "carrera" hacia la presidencia de la Junta es "complicada", porque se enfrenta "a la maquinaria política y electoral más poderosa que hay en España, con muchos recursos económicos y materiales, y a dirigentes políticos que no tienen escrúpulos para dañar tu imagen o la de tu proyecto político".