Montero defiende en Barcelona la "identidad integradora" de Andalucía

Sevilla, 4 mar (EFE).- La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido hoy en Barcelona la "identidad integradora" de una Andalucía que "está donde están sus gentes".

En la celebración del Día de Andalucía organizado por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya, Montero ha subrayado que "Andalucía está aquí, hoy, y en cada día de vuestro día, porque Andalucía es una manera de interrelacionarse, de sentir, de pensar, de enfrentarse a la vida".

En el acto, celebrado en el Parque de Guineueta, Montero se ha dirigido al conjunto de los andaluces residentes en Cataluña, a los que ha animado a sentirse "orgullosos de nuestra tierra y nuestras gentes" y a ejercer un andalucismo universal, "el que sale de las entrañas, allá donde estemos".

"Porque así estará siempre Andalucía, aunque medien mil kilómetros", ha enfatizado.

Durante su intervención, la consejera ha recordado que este año se cumplen diez años de la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, y ha añadido que "tenemos mucho que conmemorar este 28 de Febrero".

También se celebra -ha indicado- el 40 aniversario de "ese 4 de diciembre que sigue emocionándonos a los que creemos en esta tierra y en el autonomismo, un año que es buen momento para celebrar lo conseguido y lo avanzado sin perder la vista de los objetivos que aún nos han de mover y motivar como tierra y como ciudadanía".

Montero ha hecho un llamamiento a seguir construyendo la identidad de Andalucía "con todo lo que fuimos y somos, con esta sabiduría milenaria y la historia que nos refuerza, pero no frente a los otros, no encerrándonos en nosotros mismos, no construyendo muros y mirando mal al del otro lado de las fronteras".

"Hemos de reivindicarnos, como hace cuarenta años, como nación y como pueblo", ha reiterado.

La consejera también ha apostado por "desmontar los mitos" que persiguen a Andalucía y demostrar "lo grande y sabia que es esta tierra; lo talentosa, comprometida y trabajadoras que son sus gentes: las de acá y las de allá". "Andalucía tiene un presente, un pasado y un futuro que han de enorgullecernos en toda su dimensión", ha reclamado.