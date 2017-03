Izquierda Socialista pide actuar por la bajada de votos del PSOE en Andalucía

Sevilla, 4 mar (EFE).- Izquierda Socialista de Andalucía, la corriente crítica del PSOE, ha pedido hoy que se adopten soluciones para solventar "la deriva electoral del PSOE andaluz desde 2008", año desde el que aseguran que han perdido 769.254 votantes.

En su tercera conferencia, celebrada hoy en Sevilla, la corriente interna explica en un comunicado que de esos votos perdidos, 114.423 corresponden a las elecciones autonómicas de 2015, en la que se presentaba como candidata Susana Díaz, cuando apenas tuvo 300.000 votos de diferencia con el PP.

Según Izquierda Socialista, "la centralidad ideológica" de la actual dirección de los socialistas andaluces ha permitido "la percepción social de que el PSOE-A es el instigador de la crisis interna actual y del peligroso acercamiento a las políticas de la derecha".

Eso propicia "la desconfianza de la militancia y de las clases trabajadoras, que cuestionan la viabilidad de un proyecto de gobierno socialista para Andalucía", según IS.

Por ello, proponen que el PSOE-A explore "con las diferentes sensibilidades del partido la posibilidad de construir un nuevo proyecto para la mayoría social de Andalucía", subraya la corriente interna de los socialistas.

En la conferencia, en la que no se han pronunciado sobre el apoyo a un candidato concreto en las primarias del PSOE, IS ha puesto el acento en los datos sobre la pobreza en Andalucía, "que ponen de manifiesto, por una parte, que el aumento de la riqueza en Andalucía no se ha distribuido de forma equitativa".

"Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y la acción política del Gobierno de Andalucía no responde a satisfacer las necesidades de las clases más desfavorecidas", concluyen su análisis los representantes de IS.

También recuerdan que se cumple décimo aniversario del nuevo Estatuto de Andalucía, cuyo objetivo era construir "una carta de derechos que convirtiera a Andalucía en una Comunidad intolerante con la pobreza y las desigualdades".

"Todo ello se ha visto truncado tras la ruptura en 2015 del gobierno de izquierdas, que deja pendiente leyes tan trascendentes como la Ley de Agricultura (Banco de tierras), la Ley Carta de Derechos de la ciudadanía, la de renta básica o la creación de una banca pública, entre otras", afirma IS.