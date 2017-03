PSOE expulsa a Ciudadanos del gobierno de Mollina y se queda en minoría

Málaga, 3 mar (EFE).- El alcalde de Mollina (Málaga), Eugenio Sevilla (PSOE), ha retirado hoy las competencias y el sueldo a la concejala de Ciudadanos, Dolores Pinto, única edil de la formación naranja que permitió gobernar con un pacto a los socialistas, que han quedado ahora en minoría.

Sevilla ha explicado a Efe que esta decisión se debe a la negación de la edil a asumir formalmente las competencias que realiza en la Concejalía de Asuntos Sociales, las cuales firmaba un concejal del PSOE, y en este sentido ha asegurado que Pinto se lo estaba ocultando a su partido.

El alcalde ha afirmado que los actos de la concejala se deben a que Ciudadanos "tiene esa política de no querer pertenecer a equipos de Gobierno si no es el partido más votado", y ha asegurado que la edil "está anteponiendo su partido al municipio".

También ha especificado que "en principio" van a seguir al frente del gobierno en minoría, como lo han hecho hasta ahora pues "ella se jactaba de hacer oposición", y ha añadido que el portavoz del PP en el municipio le ha comunicado que no tienen intención de hacer una moción de censura.

Ha anunciado que lo van a hacer lo mejor que saben y van a continuar con el trabajo "por el pueblo de Mollina".

Por otra parte, Pinto ha señalado a Efe que la decisión del alcalde se debe a que empezaron a "no coincidir en la forma de gobierno", pues ella comenzó a cuestionar "ciertas cosas" que no han gustado al señor alcalde, el cual "quiere que del Ayuntamiento no salgan notificaciones", ha puntualizado.

Así mismo, ha explicado que le ha pedido un despacho para que Ciudadanos esté en el consistorio, "porque la nómina no es lo más importantes", y este se ha negado.

La edil ha recordado que en principio el gobierno estaba formado por un tripartito "un poco peculiar"; todas las delegaciones las tenía el alcalde, mientras que un concejal del PSOE, uno de Ciudadanos y otro del PP estaban liberados -propuesta de la formación naranja que aceptó el regidor.

El concejal del PP se fue porque no le gustaba cómo se estaban haciendo las cosas y Sevillano introdujo a otro del PSOE, y así empezó la legislatura, ha asegurado.

Respecto al futuro ha comentado que toca "tranquilidad" y "reflexión", además de pensar en lo mejor para el pueblo, "que es seguir trabajando", ha destacado.