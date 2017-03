Oposición tumba presupuestos de Melilla tras retraso aéreo de Imbroda y Conde

Melilla, 3 mar (EFE).- La oposición de la Asamblea de Melilla, que suma doce de los 25 escaños, han rechazado hoy los presupuestos de la Ciudad Autónoma del 2017 al quedar en minoría el PP por un retraso aéreo que ha impedido que el presidente Juan José Imbroda y la diputada Francisca Conde pudieran llegar a tiempo.

A estas dos ausencias imprevistas se les ha sumado la de la vicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma y diputada del Grupo Mixto, Paz Velázquez, que sí estaba anunciada en la asamblea debido a su baja maternal, de manera que el Gobierno sólo ha podido reunir diez de sus trece escaños, lo que ha dado a la oposición la llave de la mayoría en el pleno.

El portavoz del PP, Daniel Conesa, ha explicado al inicio de su intervención que han planteado diferentes propuestas a los grupos de la oposición en la Junta de Portavoces para intentar que el debate de este asunto pudiera desarrollarse cuando pudieran llegar los dos diputados ausentes por causas de fuerza mayor.

Ha dejado claro a la oposición que iba a obtener "una victoria pírrica" porque en los próximos días se llevará a cabo la aprobación de los presupuestos en una nueva sesión plenaria, al tiempo que ha subrayado que las cuentas no serán aprobados hoy "no porque voten en contra, sino porque dos diputados no han podido estar presentes por causas meteorológicas".

El líder de la oposición y presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, ha respondido en su turno de palabra recordando al Gobierno que la oposición ha hecho sus deberes y ellos no, por lo que esta derrota en la Asamblea se debe a su "irresponsabilidad".

Además, ha celebrado esta "oportunidad" para la oposición para que las cuentas vuelvan a ser debatidos en la comisión y "aquellos que están más necesitados de atención del Gobierno tengan una esperanza de unos números distintos que los haga más felices en 2017", mientras que la portavoz del PSOE, Gloria Rojas, ha coincidido en que ahora habrá más tiempo para debatir los presupuestos.

El portavoz de Ciudadanos (C's), Eduardo de Castro, ha aclarado a Conesa que "no hay victorias pírricas, sino votaciones que se ganan y votaciones que se pierden", al tiempo que ha recomendado al Gobierno que observe cómo "las mayorías absolutas están acabando en todos sitios y en Melilla también se acabarán".