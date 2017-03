Gobierno ceutí niega presidente de Ceuta cobre indebidamente más de 70.000 ?

Ceuta, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha negado hoy que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), haya percibido de forma ilegal más de 70.000 euros en los últimos años, tal y como ha denunciado Ciudadanos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Ciudadanos ha elevado una denuncia al TSJA por cobros irregulares por parte de cinco miembros del Gobierno de Ceuta, entre ellos el presidente, Juan Jesús Vivas (PP), al que atribuyen la recepción indebida de 70.000 euros.

El portavoz del Gobierno ceutí, Jacob Hachuel (PP), ha declarado hoy a los periodistas estar "convencido" de la legalidad de las percepciones salariales, las cuales, según ha explicado, están avaladas en "informes de los técnicos y servicios jurídicos municipales".

Jacob Hachuel se ha manifestado a favor de que sus compañeros de Gobierno que no proceden de la función pública vean incrementados sus ingresos al entender que "si me pregunta creo que no es justo, porque todos los consejeros han de cobrar igual pero éste es un debate que tendremos más adelante".

El portavoz ha visto en la denuncia de Ciudadanos un intento de "profesionalizar" la vida política.

Jacob Hachuel se ha pronunciado así a raíz de que este martes el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Ceuta, Javier Varga, denunciara la decisión de acudir a la justicia por la impugnación de la base 29 del presupuesto de la ciudad autónoma, en la que se regulan las retribuciones de los miembros del Gobierno.

Javier Varga ha argumentado que hasta cinco miembros del Ejecutivo local, incluyendo el presidente, están percibiendo remuneraciones que pueden calificarse como indebidas puesto que el concepto de retribución por residencia corresponde a funcionarios activos y no en servicios especiales.

Esta situación afectaría al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas; al consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira (PP); a la consejera de Presidencia, Mabel Deu (PP); al portavoz del Gobierno ceutí, Jacob Hachuel, y de la vicepresidenta primera de la Mesa de la Asamblea, Rocío Salcedo (PP).