Moreno acusa a Díaz de hacer "aburrismo" como "paradigma del conservadurismo"

Sevilla, 2 mar (EFE).- El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha acusado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de practicar el "aburrismo" con sus políticas "antiguas" y ha denunciado que se ha convertido en el "paradigma del conservadurismo y en el ejemplo vivo del inmovilismo" porque solo cree en ella "misma".

En la sesión de control al Gobierno, durante la pregunta de Moreno a Díaz sobre el cumplimiento del acuerdo de investidura, Díaz ha mantenido que cumple su palabra y que por eso tiene "credibilidad", a lo que ha agregado: "Lo que firmo no son lentejas, ni firmo en la barra de hielo, lo firmo para cumplirlo, por eso hay estabilidad política y presupuesto".

Ha indicado que el Gobierno andaluz seguirá comprometiéndose con Andalucía mientras Moreno se dedicará "a sus carteles" -en referencia a la campaña que ha impulsado el PP-A con motivo del 28F- y a "hacer la pelota a Rajoy".

"Entiendo que a usted le ha puesto Rajoy y él mismo le puede quitar, a mí me han puesto los andaluces y solo a ellos me debo", ha dicho Díaz, que posteriormente ha hecho hincapié en que esa idea al afirmar: "Yo no tengo señor al que servir y solo soy vasalla del bienestar de los andaluces".

Moreno le ha respondido que a ella le puso José Antonio Griñán "a dedito" después de tener "que huir por corrupción", ante lo que Díaz ha replicado que ella participó en unas primarias en el PSOE-A y ganó las elecciones en Andalucía.

"Yo gané las elecciones que usted perdió", ha enfatizado Díaz, quien ha dicho a Moreno que su escaño terminó siendo "el más caro" del país porque le "costó" al Grupo Popular quince diputados "que tuvieron que salir" para que él "se sentara ahí".

Ha reclamado a Moreno que "además de pelotear a Rajoy" se comprometa con infraestructuras como el AVE a Granada, el ferrocarril a Málaga o la línea 3 de Metro de Sevilla, o con los opositores, algo en lo que no se va a "chantajear" a Andalucía y "se pongan como se pongan, habrá oferta pública de empleo".

Además, Díaz le ha recordado, irónicamente, que ese compañero con el que tiene "tanta afinidad", el presidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, que es secretario de Estado de Hacienda, ha nombrado a un presidente de la Comisión de Financiación que dice que Andalucía es una de las dos peor financiadas de España.

Ha reclamado a Moreno que empiece a "dar motivos" para que la gente crea en el PP más allá del "eslogan" de la campaña del 28F, y ha lamentado el "esperpento" de la derecha preocupada solo "por su nivel de conocimiento y notoriedad".

Moreno ha urgido a Díaz a cumplir los compromisos de su investidura porque "ya lleva casi dos años y solo hay un folio en blanco", a la vez que ha denunciado su "complacencia y enorme incapacidad para hacer autocrítica".

Ha aludido al "grave problema en gestión sanitaria", a la situación en educación, al aumento del desempleo en febrero o a las manifestaciones de andaluces pidiendo la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.

"No sé los ingredientes del pacto con su socio, pero sí sé que le está generando una malísima digestión", ha opinado Moreno, quien ha recomendado a Díaz que no se preocupe tanto por el grado de conocimiento de él sino que se preocupe por ella, "porque cada día en España y Andalucía la están conociendo más".

El popular ha lamentado que mientras PSOE y Ciudadanos "juegan al policía bueno y el malo" y hacen un "paripé" Andalucía sigue "instalada a la cabeza de la presión fiscal", después de "farsas" como la modificación del impuesto de sucesiones.

Ha urgido a Díaz a dejarse de "milongas" porque es presidenta "para algo más que ir en un coche oficial" y le ha recordado que fue un Gobierno socialista quien "aplaudió" la cesión de tributos a las comunidades autónomas.

En ese sentido, ha manifestado que ningún presidente ha llamado a las puertas del Gobierno para decirle que les quite el impuesto, sino que han tenido "el coraje y la dignidad" de bajarlos.

A ese respecto, Díaz ha mantenido que defiende la "progresividad" en los impuestos y ha advertido a Moreno de que si lo que pretende es quitar el impuesto "a los más ricos" para que se ahorren dinero como en Madrid, "por ahí no".