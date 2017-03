India Martínez, a disfrutar de su paso por el Real "como si fuese el último"

Madrid, 2 mar (EFE).- Ni 48 horas después de cantar emocionada el himno de su tierra, que le concedió ayer la Medalla de Andalucía, India Martínez protagonizará otro importante hito en su carrera, su debut en el Teatro Real de Madrid, "un gran paso" en el que no piensa entregarse a los nervios.

"Voy a vivir el momento como si fuese el último. Cuando eres joven e inexperto, quieres dar más de ti en menos tiempo, pero en este punto de mi carrera ya no me privo de disfrutar", ha señalado a Efe la artista, antes de su actuación de mañana en el gran coliseo operístico de la capital.

Será la puesta de largo de su nueva gira, "Tour Secreto", que la llevará a otros espacios emblemáticos y solemnes como el Palau de Les Arts de Valencia este sábado o el Palau de la Música de Barcelona el día 18 de marzo, en ambos casos con las entradas agotadas.

"Aunque llevo muchos años en la música, todavía me faltaban algunos lugares donde me apetecía muchísimo actuar. Uno no puede saltarse estos pasos y, antes de moverme a recintos más grandes, que están previstos para más adelante, quería pasar por esta belleza de escenarios", comenta Jennifer Jessica Martínez (Córdoba, 1985).

Son recintos de una acústica ideal para una artista que se autodescribe como "muy perfeccionista" y que posee una de las voces más singulares del actual panorama pop. Y si la acústica acompaña... "a mí me encanta quitarme el micrófono", avisa.

Anticipa además que será "un concierto muy real" junto a su banda, con grandes éxitos y "un 90 por ciento" de canciones del último álbum, "Te cuento un secreto" (Sony Music), disco de oro que 18 semanas después de su lanzamiento sigue en el "top 10" en ventas.

Aquel culminaba con una sorpresa, su interpretación de clásicos folclóricos como "A tu vera". "Algo de flamenco y de copla sonará seguro, porque es mi esencia", desvela.

Aflamencada fue asimismo su interpretación del himno de Andalucía durante la ceremonia en la que se le entregó la Medalla de la región, un honor que le notificó la propia presidenta Susana Díaz y por el que recibió la felicitación de su paisana Rosa Aguilar.

"Es algo que no me esperaba, estaba tan pendiente de mis cosas que no pensé que fuera posible recibir sorpresas así. Lo viví junto a mi familia y me hizo sentir muy orgullosa, sobre todo por ellos, por todos estos años de lucha, esfuerzo y dedicación", dice.

A Martínez le espera un intenso calendario de actuaciones en vivo, a destacar un concierto el 20 de mayo en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, otro el 9 de junio en el Teatro de la Axerquía de Córdoba y el 1 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida.

Además, planea su desembarco en "una fecha por determinar" en el WiZink Center de Madrid (Palacio de Deportes) y visitar al público que sigue sus pasos en Colombia, México y Argentina.