Díaz rechaza la "ley Montoro" y ve "poco profunda" la propuesta de Podemos

Sevilla, 2 mar (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha vuelto a rechazar hoy la denominada "ley Montoro" y ha tildado de "poco profunda" la propuesta de derogación de Podemos, mientras la portavoz de la formación morada, Teresa Rodríguez, ha achacado a la "derechización" del PSOE su abstención en el Congreso.

Ambas dirigentes han ofrecido en la sesión de control al Ejecutivo del Parlamento una nueva versión de las diferencias que las separan, esta vez a cuenta de las consecuencias para Andalucía de la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como la "ley Montoro".

Rodríguez ha dicho que el PSOE en el Congreso ha convertido la derogación de varios preceptos de esta norma en una "oportunidad perdida", lo que ha considerado "dañino y una asfixia" para la capacidad de gestión de los ayuntamientos, lo que ha vinculado a la "derechización" de la gestora del PSOE "hecha -ha dicho- a la imagen y semejanza" de Díaz.

"Hubo oportunidad para derogar la ley y la posibilidad de quitar una losa sobre los alcaldes, pero su partido lo ha convertido en una oportunidad perdida que acarrea consecuencias durísimas para los ayuntamientos andaluces", ha recalcado.

Rodríguez ha recordado a la presidenta que es necesario recuperar los servicios municipales de calidad y los 85.000 empleos perdidos en este ámbito y ha criticado que la ley "obliga" a las corporaciones a ahorrar para pagar deudas incluso con superávit.

La jefa del Ejecutivo andaluz ha replicado acusando a Podemos de presentar una propuesta de derogación "poco profunda y sin acuerdo, sin contar" con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha recordado que la primera comunidad en recurrir esta norma al Tribunal Constitucional ha sido Andalucía, un recurso que "va mucho más allá" de la iniciativa de Podemos, ha sostenido.

"Sabe perfectamente que mi gobierno se opuso desde el principio a la ley, con el recurso al Constitucional y con un decreto para paliar sus efectos, evitar la desaparición de servicios municipales y parar privatizaciones de servicios. Y lo hicimos de verdad, no de boquilla", ha exclamado.

Según Díaz, meses antes de la iniciativa de Podemos en el Congreso el PSOE presentó otra "más profunda" en la defensa de la autonomía local y de su financiación, por lo que ha recordado que el compromiso de su partido con los ayuntamientos es de "mucho antes" de llegara Podemos a la escena política.

En su segunda intervención, la líder de Podemos subió el tono para recriminar a Díaz que no apoye determinadas propuestas porque "no son suyas", lo que tildó de "cierta mezquindad", aunque no descartó que se deba también al "acuerdo de estabilidad" entre el PP y el PSOE.

"No hay excusa posible para justificar la decisión de la gestora del PSOE de abstenerse, es votar contra Andalucía. ¿Será la legislatura del abstencionazo, señora Díaz?", ha espetado Rodríguez.

Además, ha afeado a la presidenta que, frente a la posición de su grupo en el Congreso, ayuntamientos con regidores socialistas como Sevilla o Córdoba votaron a favor de la derogación.

Susana Díaz ha criticado, en su respuesta, que Teresa Rodríguez acuda al Parlamento a "repartir carnés" de izquierda cuando luego "va de la mano" PP para "atacar" a la Junta, por lo que ha exclamado: "¡Venga ya¡".

"Su planteamiento en lo local es podemos, pero no queremos, y el Gobierno andaluz puede y quiere, como ha hecho apoyando planes para reforzar la autonomía de los ayuntamientos, con medidas que inciden en la municipalismo o con quitar la regla de gasto. Nuestro compromiso va más allá que estar al lado de la pancarta, señora Rodríguez", ha sostenido

La presidenta ha vuelto al argumento de los preceptos de la ley que quería derogar Podemos y ha explicado que se presentó "sin acuerdo" con los grupos, situación que ironizó al plantear que no lo hizo por estar "muy ocupados" en la negociación interna del congreso de Vistalegre.