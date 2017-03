Zozulya llega a Madrid para resolver su futuro

Madrid, 1 mar (EFE).- El delantero ucraniano Roman Zozulya, que ha estado durante el mes de febrero en Sevilla ejercitándose con el Betis a la espera de solucionar su frustrada cesión al Rayo, ha llegado a Madrid para solucionar su futuro, que no se descarta que sea en el club vallecano, como dijo su representante José Lorenzo.

Zozulya llegó a Madrid-Atocha a las 16.10 en un tren procedente de Sevilla y, junto a sus representantes Vladimir y José Lorenzo, se montó en un coche rumbo a la Ciudad Deportiva del Rayo, a la que llegó a las 16.40.

Empleados del Rayo recibieron al jugador y sus acompañantes en la Ciudad Deportiva, aunque no hubo reunión porque ningún representante del club estaba en las oficinas, algo que certificó un notario.

A la salida de la Ciudad Deportiva, unos veinte minutos después de entrar, Zozulya y sus representantes dijeron que se marchaban a un sitio secreto que les había emplazado el Rayo para reunirse con directivos del club. Por ese motivo, el coche en el que viajaba el jugador se fue siguiendo a otro vehículo del club.

Uno de los representantes del jugador, José Lorenzo, fue preguntado en la Ciudad Deportiva por si Zozulya estaba en Madrid para quedarse en el Rayo.

"Para eso hemos venido", confesó Lorenzo, que reconoció que está "situación es difícil para el jugador".

"Tenemos que sentarnos y hablar para avanzar lo que no se ha podido en 28 días. Vamos a intentar arreglarlo", apuntó Lorenzo, que no quiso aventurarse a afirmar si el jugador se entrenará mañana con el Rayo o no.

El representante de Zozulya declaró que el jugador "no tiene miedo" de vestir la camiseta del Rayo, aunque sí teme por la integridad de su familia.

"Él miedo no tiene, pero teme por su familia, por su mujer y sus hijos. Si tiene que vivir todos los días con escolta ya me contarás. A ver quién puede vivir con eso. Llegó un día 1 de febrero y se tuvo que marchar. Cuando alguien interpone una querella es porque ha pasado algo grave. No es una querella porque sí", concluyó Lorenzo.

La visita de Zozulya a las oficinas del Rayo se debe a que ayer, 28 de febrero, expiró el plazo que el club madrileño dio al jugador para que se quedara entrenando con el Betis a la espera de solucionar su futuro deportivo.

El Rayo comunicó que no prorrogaría ese tiempo, como quería el jugador, por lo que mientras se resuelve su futuro Zozulya se debe incorporar al equipo madrileño de manera inminente.

Zozulya llegó al Rayo el 31 de enero, al cierre del mercado de invierno, cedido por el Betis, pero apenas unas horas después decidió regresar a Sevilla ante las protestas de gran parte de la afición rayista, que lo acusa de tener ideas neonazis.

El jugador, cuando acudió en su primer día a las oficinas de la Ciudad Deportiva del Rayo, fue recibido con insultos por parte de algunos aficionados, que también portaron pancartas en contra del ucraniano.

Ante la gravedad del caso, Javier Tebas, presidente de LaLiga; Raúl Martín Presa, presidente del Rayo; Luis Rubiales, presidente de AFE y dos abogados, uno del departamento de integración del sindicato, se reunieron para abordar el tema.

En esa reunión se acordó garantizar la "seguridad plena" para que Roman Zozulya pudiera jugar en el Rayo, una decisión que el futbolista ucraniano decidió "libremente" si la aceptaba o volvía al Betis, con el que ha estado entrenando todo el mes de febrero aunque sin poder competir.

Durante este tiempo, Zozulya ha estado intentando regresar a Ucrania, al Dnipro, pero el problema radica en que ese equipo se encuentra sancionado sin fichar por la UEFA debido a sus deudas.

Ahora, la vía que intenta agotar el jugador es la de incorporarse a un equipo que comience el campeonato para poder ser inscrito por cuarta vez en una misma temporada.