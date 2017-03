Marín ve extraordinaria propuesta dictamen porque ha cabreado a todo el mundo

Sevilla, 1 mar (EFE).- El líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha asegurado hoy que el presidente de la comisión de investigación sobre los cursos de formación, Julio Díaz, ha hecho un trabajo "extraordinario", en referencia a su propuesta de dictamen, porque "ha cabreado a todo el mundo".

"Si hubiera contentado a alguien, incluso a nosotros, dudaría de esa labor", ha razonado Marín en conferencia de prensa, al ser preguntado sobre la denuncia del grupo parlamentario de IU, que ha acusado hoy a Julio Díaz (Ciudadanos) de "plagiar" varios puntos del dictamen final.

Aunque ha dicho que no tenía conocimiento de dicha denuncia, ha señalado: "Si eso es todo lo que tienen que decir, me temo que las enmiendas (de IU al dictamen) no aportarán mucho más".

Respecto a la petición de IU de que Julio Díaz reconsidere su continuidad como presidente de la comisión, ha considerado que es "un poco tarde para pedir dimisiones" después de un año de funcionamiento de este órgano.

Tras insistir en que no conoce exactamente los puntos del dictamen final que, según IU, ha "plagiado" el presidente de la comisión, ha dicho que entiende que Julio Díaz "no ha incorporado nada que no haya pasado por la comisión".

"El presidente tiene el deber, el derecho y la oportunidad de utilizar todos los textos y todas las declaraciones que durante el último año han pasado por la comisión", ha argumentado Marín, que ha puntualizado que "otra cuestión es que ahora hubiera surgido un documento que nadie conocía y que lo hubiera incorporado al dictamen".

Ha agregado que no cree que el presidente de la comisión "haya dicho nada irrespetuoso y que no cumpla con el reglamento de la comisión de investigación".

"Estoy seguro de que no ha utilizado nada que no se haya hablado, ni ninguna documentación que no se haya aportado en la comisión", ha insistido el dirigente de la formación naranja, que ha apostillado: "Si lo hubiera hecho estaría mal hecho".

Ha criticado la reacción de IU tras los "vaivenes" que esta formación ha dado, en su opinión, durante el desarrollo de los trabajos de la comisión, y ha llamado la atención sobre el hecho de que la federación de izquierdas pida "responsabilidades" políticas "de un periodo en el que ellos ocupaban la vicepresidencia del Gobierno, pero sin que a ellos se les pida explicaciones".

"(Diego) Valderas, que era vicepresidente del Gobierno, ¿no era responsable? o ¿la señora (Elena) Cortés?", que era consejera de Fomento, ha recordado, tras lo que ha considerado que IU "pierde toda credibilidad".

Ha recordado, además, que se han presentado más de 500 enmiendas a la propuesta del dictamen que se tienen que debatir, por lo que "quienes tienen que aprobar o no un dictamen final son los grupos, no el presidente".

"El presidente propone, trae a debate un texto y de ahí saldrá un texto final, que podrá o no tener el respaldo de una mayoría suficiente", ha recordado.

Ha recalcado que Ciudadanos va a intentar que haya un dictamen para que la comisión de investigación "no se cierre en falso, como pasó con la de los ERE".

"Lo que nosotros perseguimos es averiguar qué sucedió y poner los medios para que no vuelva a suceder; no somos un tribunal de justicia y algunos jueces están incluso siendo más benévolos que el propio dictamen del presidente de la comisión", ha opinado.