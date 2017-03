Julio Díaz asume un "error de transcripción" tras "beber de muchas fuentes"

Sevilla, 1 mar (EFE).- Julio Díaz (Ciudadanos), presidente de la comisión que ha investigado en el Parlamento las subvenciones de la Junta a los cursos de formación, ha asumido lo que ha denominado "error de transcripción" en su propuesta de dictamen, y ha dicho que se ha producido tras "beber de muchas fuentes" para su elaboración.

Díaz ha hecho estas manifestaciones, en conferencia de prensa, después de que el grupo parlamentario de IU le acusara hoy de "plagiar" varios puntos del dictamen final que ha elaborado tras los trabajos de la comisión de investigación, algo por lo que la federación de izquierdas ha pedido que abandone su cargo.

Sobre la posibilidad de dimitir, ha asegurado que cuenta con el respaldo de su grupo y ha añadido: "No creo yo que un error de transcripción haya que elevarlo a la enésima potencia".

El presidente de la comisión ha tildado de "esperpéntica" la acusación de IU, que ha denunciado que el punto cuatro del dictamen ha sido copiado íntegramente de uno de los textos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), a la que pertenece Luis Garitano, responsable del área de Economía y Empleo de Ciudadanos.

"Este presidente entendía que contar con los desarrollos doctrinales de expertos en la materia era esencial", se ha defendido Díaz, que ha considerado que ello "no afecta en nada" al contenido esencial "del nudo del dictamen".

Ha dicho que nadie puede dudar de que su "impronta" está en el dictamen "desde el primer punto hasta la última coma" y ha argumentado que es "humano" y que por ello ha cometido "un error" al transcribirlo al documento final sin poner como fuente a FEDEA.

"Al transcribir el documento y pasarlo al documento final no pasó porque no lo advertí en ese momento, no tiene más explicación, soy humano", ha mantenido Díaz, quien ha defendido que "las expresiones doctrinales buenas hay que compartirlas".

Díaz se ha reafirmado en el contenido del dictamen "hasta el último punto" en todas sus "reflexiones, desde la parte teórica hasta las conclusiones, ya que considera que ese "error" no afecta al contenido esencial del texto.

Ha explicado que para el punto 4, uno de los polémicos, utiliza tres fuentes, la CEOE, un teórico europeo y el trabajo de FEDEA, que es "un índice de referencia", pero que debido a ese "error" ésta última fuente no aparece en el dictamen.

Díaz ha mantenido que se trata de fuentes "importantes" que había que usar y ha recordado que Garitano, que pertenece a FEDEA y es responsable del área económico de Ciudadanos, también participa en otros organismos como experto.

Al ser preguntado sobre si está abierto a modificar la parte que hace referencia a FEDEA, ha dicho que son los grupos parlamentarios los que tienen que hacer ahora esas aportaciones y ha asegurado que él no ha hecho ninguna reflexión ideológica y que solo ha pretendido "incorporar un estudio comparado que creo que podría servir de sustento para el dictamen".

Díaz ha indicado que su objetivo es que haya una dictamen final y ha dicho que se siente "muy orgulloso" de haber podido presentar este informe, que en su opinión tiene "posibilidades de salir adelante", para ello ha recordado que los grupos deben decidir "si ser útiles a los ciudadanos".

"No sé si de aquí a que termine la comisión alguien más pedirá mi dimisión, yo lo interpreto como algo positivo", ha añadido Díaz, que ha dicho que ya llegará el momento de hacer evaluación tras más de un año y medio de trabajo de la comisión de investigación.